В этот раз на своей странице в Instagram звезда двенадцатого сезона "Мастер Шеф" Ольга Рябенко показала, как приготовить невероятно вкусную домашнюю ветчину.

"Ее можно есть и деткам, и тем, кто следит за своим питанием, и тем, кто просто любит вкусно поесть 👌🏼", – советует участница "Мастер Шеф" Ольга Рябенко.

Для этого рецепта звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет следующие ингредиенты:

куриное филе – 400 г

куриное бедро – 4 шт.

грибы – 100 г

соль, перец

сушеный чеснок – 2 ч. л.

паприка копченая

сливки 20% или куриный бульон – 75 мл

фисташки или любые другие орехи – 100 г

Сначала финалистка "Мастер Шеф" Ольга Рябенко перебивает куриное филе в блендере, а мясо бедра и грибы нарезает маленькими кусочками.

Смешиваем перебитое филе с нарезанным мясом и грибами, по вкусу добавляем соль, перец и другие специи, измельченные фисташки или другие орешки, вливаем сливки или бульон и хорошо все вымешиваем.

Отправляем готовую массу в холодильник минимум на два часа, а лучше на ночь.

На разрезанный рукав для запекания, присыпанный копченой паприкой, финалистка "Мастер Шеф" Ольга Рябенко выкладывает фарш, формирует толстую колбасу и завязывает, как на видео.

Далее есть два способа приготовить домашнюю ветчину: или варить ее на медленном огне 1 час или запекать в разогретой до 180 градусов духовке 1 час.

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