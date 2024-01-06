В этот раз на своей странице в Instagram звезда двенадцатого сезона "Мастер Шеф" Ольга Рябенко показала, как приготовить невероятно вкусную домашнюю ветчину.
"Ее можно есть и деткам, и тем, кто следит за своим питанием, и тем, кто просто любит вкусно поесть 👌🏼", – советует участница "Мастер Шеф" Ольга Рябенко.
Для этого рецепта звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет следующие ингредиенты:
- куриное филе – 400 г
- куриное бедро – 4 шт.
- грибы – 100 г
- соль, перец
- сушеный чеснок – 2 ч. л.
- паприка копченая
- сливки 20% или куриный бульон – 75 мл
- фисташки или любые другие орехи – 100 г
Сначала финалистка "Мастер Шеф" Ольга Рябенко перебивает куриное филе в блендере, а мясо бедра и грибы нарезает маленькими кусочками.
Смешиваем перебитое филе с нарезанным мясом и грибами, по вкусу добавляем соль, перец и другие специи, измельченные фисташки или другие орешки, вливаем сливки или бульон и хорошо все вымешиваем.
Отправляем готовую массу в холодильник минимум на два часа, а лучше на ночь.
На разрезанный рукав для запекания, присыпанный копченой паприкой, финалистка "Мастер Шеф" Ольга Рябенко выкладывает фарш, формирует толстую колбасу и завязывает, как на видео.
Далее есть два способа приготовить домашнюю ветчину: или варить ее на медленном огне 1 час или запекать в разогретой до 180 градусов духовке 1 час.
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