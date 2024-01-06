В субботу, 6 января, российские оккупационные войска нанесли очередные массированные удары по Украине, количество погибших растет.

Вечером 6 января оккупанты ударили ракетами С-300 по Покровскому району Донецкой области. Об этом сообщил председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Основной удар пришелся по Покровску и Ровно Мирноградской общины. Уже известно о по меньшей мере 11 погибших, среди которых пятеро детей. Ранены еще 8 человек. спасатели продолжают искать людей под завалами.

По данным МВД, в Покровске уничтожены два частных жилых дома. По предварительной информации, под завалами домов могут находиться еще шестеро человек, в том числе двое детей.

В селе Ровно уничтожен частный жилой дом, в котором проживало шесть человек, из них трое детей.

Также на месте обстрела в Покровском районе возник пожар жилого дома на площади 100 кв.м, его удалось ликвидировать.

Кроме того, как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, 6 января российские оккупанты также массированно били по Никопольщине. Зафиксировано 12 артиллерийских обстрелов и три удара дронами-камикадзе.

Под ударом окупантов оказались Никополь, Мировская, Марганецкая и Покровская сельская общины. Пока известно об одном погибшем и двух пострадавших – 16-летняя девочка и 66-летний мужчина получили осколочные ранения и были госпитализированы в состоянии средней тяжести.

В результате ударов по Никопольскому району повреждены два промышленных предприятия, 27 частных домов. Задело солнечные панели, газопроводы, линии электропередач.

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