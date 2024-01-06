Известный актер вместе с двумя дочерьми, которым было всего 10 и 12 лет, погиб в авиакатастрофе в Карибском море.

Голливудский актер немецкого происхождения Кристиан Оливер, настоящее имя которого Кристиан Клепсер, погиб в авиакатастрофе в Карибском море.

О трагедии сообщили в полиции Сент-Винсента и Гренадин.

Семья звезды отдыхала на Карибских островах и собиралась возвращаться в США. Стало известно, что 4 января небольшой легкомоторный самолет, который летел с острова Бекия в Сент-Люсию, упал в воду неподалеку от Малого Невиса.

Всего на борту самолета находилось четыре человека: 51-летний актер, его дочери Мадита и Анник, которым было 10 и 12 лет соответственно, а также пилот Роберт Сакс. К сожалению, выжить никому не удалось.

По данным правоохранительных органов, неполадки у самолета возникли почти сразу после взлета. Незадолго до трагедии пилот по радиосвязи сообщил, что возвращается в аэропорт вылета.

Сразу к месту происшествия на помощь на своих лодках отправились рыбаки и дайверы, позже прибыли сотрудники береговой охраны и извлекли тела погибших.

Отметим, Кристиан Оливер засветился в фильмах «Операция «Валькирия»», «Гремучие змеи», «Спиди-гонщик», «Добрый немец», а также сериалах «Кобра 11», «Восьмое чувство», «Параллельные миры» и «Инспектор Джордж Джентли».

Момент крушения самолета, на борту которого находился Кристиан Оливер и его дочери, попал на видео.

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