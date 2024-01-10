В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" предложил приготовить вкусный и мягкий рис в рукаве. Этот быстрый плов в рукаве не только вкусный, но и сокращает время на мытье посуды, подметил "Мастер Шеф" в социальной сети.
Ингредиенты:
- Морковь – 50 г
- Лук – 50 г
- Свинина – 100 г
- Рис басмати – 100-150 г
- Кориандр – 5 г
- Зира – 5 г
- Куркума – 5 г
- Копченая паприка – 5 г
- Вода – 200-250 мл
- Оливковое масло – 20 мл
- Виноград – 30 г
- Рукав для запекания
Инструкции:
1. Подготовка ингредиентов:
Морковь нарежьте тонкими полукольцами, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Лук мелко нарубите.
Свинину нарежьте небольшими кубиками.
Рис промойте и отцедите.
2. Подготовка специй:
"Мастер Шеф" Хименес-Браво советует, в миске смешайте кориандр, зиру, куркуму и копченую паприку.
3. Запекание в рукаве:
В рукаве разместите морковь, лук, свинину и рис.
Добавьте подготовленные специи и перемешайте, чтобы ингредиенты равномерно распределились. Влейте воду и добавьте оливковое масло.
Завяжите рукав и немного перемешайте его, чтобы все ингредиенты хорошо смешались.
4. Запекание:
Разогрейте духовку до 180 градусов.
Поместите рукав с ингредиентами в разогретую духовку и готовьте около 30-40 минут, пока рис не станет мягким.
5. Подача:
Выньте рукав из духовки, осторожно разрежьте его. Перемешайте плов и подавайте, украсив сверху виноградом, посоветовал "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
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