В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" предложил приготовить вкусный и мягкий рис в рукаве. Этот быстрый плов в рукаве не только вкусный, но и сокращает время на мытье посуды, подметил "Мастер Шеф" в социальной сети.

Ингредиенты:

Морковь – 50 г

Лук – 50 г

Свинина – 100 г

Рис басмати – 100-150 г

Кориандр – 5 г

Зира – 5 г

Куркума – 5 г

Копченая паприка – 5 г

Вода – 200-250 мл

Оливковое масло – 20 мл

Виноград – 30 г

Рукав для запекания

Инструкции:

1. Подготовка ингредиентов:

Морковь нарежьте тонкими полукольцами, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Лук мелко нарубите.

Свинину нарежьте небольшими кубиками.

Рис промойте и отцедите.

2. Подготовка специй:

"Мастер Шеф" Хименес-Браво советует, в миске смешайте кориандр, зиру, куркуму и копченую паприку.

3. Запекание в рукаве:

В рукаве разместите морковь, лук, свинину и рис.

Добавьте подготовленные специи и перемешайте, чтобы ингредиенты равномерно распределились. Влейте воду и добавьте оливковое масло.

Завяжите рукав и немного перемешайте его, чтобы все ингредиенты хорошо смешались.

4. Запекание:

Разогрейте духовку до 180 градусов.

Поместите рукав с ингредиентами в разогретую духовку и готовьте около 30-40 минут, пока рис не станет мягким.

5. Подача:

Выньте рукав из духовки, осторожно разрежьте его. Перемешайте плов и подавайте, украсив сверху виноградом, посоветовал "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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