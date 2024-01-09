В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" предложил действительно вкусное блюдо с имбирем и медом. Рецепт кажется простым и интересным. Вот более детальное описание шагов от "Мастер Шефа" Хименес-Браво.

Ингредиенты:

1 кг крылышек

Мука и крахмал для кляра

Для соуса:

100 г соевого соуса

50 г кетчупа

20 г свежего имбиря, измельченного

10 г чеснока, измельченного

30 г рисового уксуса

100 г меда

Кунжут и свежая зелень по вкусу

Инструкции:

1. Подготовка курицы:

Промойте крылья и обсушите их бумажным полотенцем, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво. Обсыпьте крылья мукой, затем обмакните их в кляр, который делается из равных частей муки и крахмала. Обжаривайте крылья в глубокой сковороде с горячим маслом до золотистой корки. Выложите готовые крылья на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла.

2. Приготовление соуса:

В глубокой миске смешайте соевый соус, кетчуп, измельченный имбирь, измельченный чеснок, рисовый уксус и мед, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво. Перемешивайте соус до полного соединения всех ингредиентов. c. Поставьте соус на слабый огонь и тушите его, пока он не загустеет до желаемой консистенции.

3. Завершение блюда:

Обмакните обжаренные крылья в приготовленный соус, равномерно покрывая каждое крыло. Посыпьте кунжутом и свежей зеленью, добавляет "Мастер Шеф" Хименес-Браво. Подавайте курицу по-корейски горячей, украшенной дополнительным кунжутом и зеленью.

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