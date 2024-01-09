В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" предложил действительно вкусное блюдо с имбирем и медом. Рецепт кажется простым и интересным. Вот более детальное описание шагов от "Мастер Шефа" Хименес-Браво.
Ингредиенты:
- 1 кг крылышек
- Мука и крахмал для кляра
Для соуса:
- 100 г соевого соуса
- 50 г кетчупа
- 20 г свежего имбиря, измельченного
- 10 г чеснока, измельченного
- 30 г рисового уксуса
- 100 г меда
- Кунжут и свежая зелень по вкусу
Инструкции:
1. Подготовка курицы:
Промойте крылья и обсушите их бумажным полотенцем, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво. Обсыпьте крылья мукой, затем обмакните их в кляр, который делается из равных частей муки и крахмала. Обжаривайте крылья в глубокой сковороде с горячим маслом до золотистой корки. Выложите готовые крылья на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла.
2. Приготовление соуса:
В глубокой миске смешайте соевый соус, кетчуп, измельченный имбирь, измельченный чеснок, рисовый уксус и мед, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво. Перемешивайте соус до полного соединения всех ингредиентов. c. Поставьте соус на слабый огонь и тушите его, пока он не загустеет до желаемой консистенции.
3. Завершение блюда:
Обмакните обжаренные крылья в приготовленный соус, равномерно покрывая каждое крыло. Посыпьте кунжутом и свежей зеленью, добавляет "Мастер Шеф" Хименес-Браво. Подавайте курицу по-корейски горячей, украшенной дополнительным кунжутом и зеленью.
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