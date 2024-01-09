Бессменный судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво предложил рецепт закуски, которая может заменить завтрак.

В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" дал рецепт вкусной закуски, которая хорошо подойдет к завтраку и ее можно сочетать с самыми разными продуктами.

Ингредиенты для висяноблинов:

6 ст. ложек овсяных хлопьев

1 яйцо

85 мл молока

1 г соли

3 г кунжута

10 г семян льна

Ингредиенты для скрембла:

3 яйца

1 томат

5 г руколы

40 г масла сливочного

1 г соли

Приготовление:

Для висяноблинов:

Овсяные хлопья поместите в блендер и измельчите до состояния муки, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

В глубокой миске смешайте овсяную муку, яйцо, молоко, соль, кунжут и семена льна.

Хорошо перемешивайте все ингредиенты до получения однородного теста.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво советует, разогрейте сковороду с антипригарным покрытием на среднем огне. Выливайте тесто порциями на сковороду и жарьте блины по 1,5 минуты с каждой стороны до золотистой корки.

Готовые блины укладывайте на тарелку.

Для скрембла:

Разогрейте сковороду на среднем огне, добавьте масло сливочное и дайте ему растопиться, добавляет "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Взбейте яйца в миске и аккуратно добавьте их на сковороду.

Жарьте яйца, постоянно помешивая, до образования мягких, нежных хлопьев.

Добавьте нарезанный кубиками томат и мелко нарезанную руколу.

Продолжайте готовить, помешивая, до того момента, пока томаты не станут мягкими, а рукола не завянет. "Мастер Шеф" Хименес-Браво добавил в завершении, солить блюдо лучше по вкусу.

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