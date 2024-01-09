В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" дал рецепт вкусной закуски, которая хорошо подойдет к завтраку и ее можно сочетать с самыми разными продуктами.
Ингредиенты для висяноблинов:
- 6 ст. ложек овсяных хлопьев
- 1 яйцо
- 85 мл молока
- 1 г соли
- 3 г кунжута
- 10 г семян льна
Ингредиенты для скрембла:
- 3 яйца
- 1 томат
- 5 г руколы
- 40 г масла сливочного
- 1 г соли
Приготовление:
Для висяноблинов:
Овсяные хлопья поместите в блендер и измельчите до состояния муки, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
В глубокой миске смешайте овсяную муку, яйцо, молоко, соль, кунжут и семена льна.
Хорошо перемешивайте все ингредиенты до получения однородного теста.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво советует, разогрейте сковороду с антипригарным покрытием на среднем огне. Выливайте тесто порциями на сковороду и жарьте блины по 1,5 минуты с каждой стороны до золотистой корки.
Готовые блины укладывайте на тарелку.
Для скрембла:
Разогрейте сковороду на среднем огне, добавьте масло сливочное и дайте ему растопиться, добавляет "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Взбейте яйца в миске и аккуратно добавьте их на сковороду.
Жарьте яйца, постоянно помешивая, до образования мягких, нежных хлопьев.
Добавьте нарезанный кубиками томат и мелко нарезанную руколу.
Продолжайте готовить, помешивая, до того момента, пока томаты не станут мягкими, а рукола не завянет. "Мастер Шеф" Хименес-Браво добавил в завершении, солить блюдо лучше по вкусу.
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