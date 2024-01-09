В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" дал рецепт вкусной закуски, которая хорошо подойдет к завтраку и ее можно сочетать с самыми разными продуктами.

Эктор Хименес-Браво

Ингредиенты для висяноблинов:

  • 6 ст. ложек овсяных хлопьев
  • 1 яйцо
  • 85 мл молока
  • 1 г соли
  • 3 г кунжута
  • 10 г семян льна

Ингредиенты для скрембла:

  • 3 яйца
  • 1 томат
  • 5 г руколы
  • 40 г масла сливочного
  • 1 г соли

Приготовление:

Для висяноблинов:

Овсяные хлопья поместите в блендер и измельчите до состояния муки, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

В глубокой миске смешайте овсяную муку, яйцо, молоко, соль, кунжут и семена льна.

Хорошо перемешивайте все ингредиенты до получения однородного теста.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво советует, разогрейте сковороду с антипригарным покрытием на среднем огне. Выливайте тесто порциями на сковороду и жарьте блины по 1,5 минуты с каждой стороны до золотистой корки.

Готовые блины укладывайте на тарелку.

Для скрембла:

Разогрейте сковороду на среднем огне, добавьте масло сливочное и дайте ему растопиться, добавляет "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Взбейте яйца в миске и аккуратно добавьте их на сковороду.

Жарьте яйца, постоянно помешивая, до образования мягких, нежных хлопьев.

Добавьте нарезанный кубиками томат и мелко нарезанную руколу.

Продолжайте готовить, помешивая, до того момента, пока томаты не станут мягкими, а рукола не завянет. "Мастер Шеф" Хименес-Браво добавил в завершении, солить блюдо лучше по вкусу.

Последние новости Украины:

Напомним, судья "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская дала улучшенный рецепт фаршированных помидоров.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Владимир Ярославский дал рецепт вкусного кисло-сладкого соуса.

Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" дал рецепт трендового блюда для завтрака.