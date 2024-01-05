Россия, вероятно, ведет подготовку к новому наступлению, в ВСУ назвали, какой может быть цель и предупредили, что будет тяжело.

Так, согласно данным издания The Telegraph, российские войска могут планировать усиление воздушных атак в эти выходные, чтобы обстрелять под дату Рождества, которое в России отмечается 7 января.

СМИ отмечает, что после этого может начаться наземное наступление, а вероятная его дата – 15 января.

В статье отмечается, что и российские, и украинские силы борются за лучшие позиции вдоль линии фронта, которая охватывает Купянск, Сватово и Кременная, недалеко от границы Харьковской области.

В ВСУ в это время отмечают, что новое наступление со стороны россиян вполне реально. Как сообщил доброволец 24ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов (позывной "Осман"), россияне собрали многочисленную группировку под Кременной и Лисичанском и планируют давить оттуда.

«10-20 января будет трудным для наших войск. Их замысел до конца неясен, но почему-то мне кажется наиболее вероятная цель Лиман и Северск, в последнее время они истощают именно это направление. Перебросят ли на Купянск? Увидим», - отметил Бунятов в своем телеграмм-канале «Говорит Снайпер».

Защитник также подчеркнул, что тактика россиян не меняется – «Больше мяса – больше продвижения».

«Нужно быть готовыми», - отметил боец.

Добавим, ранее появилась информация, что украинские силы продвинулись юго-восточнее Купянска и продолжили позиционные бои с российскими войсками вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная.

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