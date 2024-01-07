Звезда шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская предложила рецепт сладких закусок, не похожих на привычные вареники или галушки. "Мастер Шеф" сразу подметила, что такие пундики хорошо сочетаются с сиропами или замороженной клубникой.
Ингредиенты:
- 100 г кисломолочного творога
- 1 куриное яйцо
- 40 г сахара
- Щепотка соли
- 1/4 ч. ложечки соды
- 100-120 г муки (по необходимости)
- Замороженная клубника
- Дополнительный сахар для обсыпки
- Масло для обжарки
Инструкции:
В глубокой миске смешайте кисломолочный творог, яйцо, сахар и щепотку соли. Хорошо перемешайте вилкой или кутером, делится "Мастер Шеф" Мартыновская.
Добавьте соду и постепенно добавляйте муку, замешивая мягкое и липкое тесто. Не перегружайте муку, чтобы тесто не стало слишком твердым.
"Мастер Шеф" Мартыновская делится, разделите тесто на небольшие порции, формируйте круглые лепешки в ладонях.
Оттаявшую клубнику обсыпьте сахаром. Уложите клубнику в центр каждой лепешки и аккуратно закрывайте их, хорошо закрепляя внизу, чтобы избежать потечек сока в процессе приготовления.
Готовьте пундики на пару 6-7 минут, пока тесто не поднимется и не станет упругим.
Обжаривайте пундики на сковороде с маслом до золотистой корки, обсыпайте их дополнительным сахаром.
Подавайте горячими и наслаждайтесь вкусом этих нежных пундиков с клубникой, советует "Мастер Шеф" Мартыновская.
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