Звезда шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская предложила рецепт сладких закусок, не похожих на привычные вареники или галушки. "Мастер Шеф" сразу подметила, что такие пундики хорошо сочетаются с сиропами или замороженной клубникой.

Ингредиенты:

100 г кисломолочного творога

1 куриное яйцо

40 г сахара

Щепотка соли

1/4 ч. ложечки соды

100-120 г муки (по необходимости)

Замороженная клубника

Дополнительный сахар для обсыпки

Масло для обжарки

Инструкции:

В глубокой миске смешайте кисломолочный творог, яйцо, сахар и щепотку соли. Хорошо перемешайте вилкой или кутером, делится "Мастер Шеф" Мартыновская.

Добавьте соду и постепенно добавляйте муку, замешивая мягкое и липкое тесто. Не перегружайте муку, чтобы тесто не стало слишком твердым.

"Мастер Шеф" Мартыновская делится, разделите тесто на небольшие порции, формируйте круглые лепешки в ладонях.

Оттаявшую клубнику обсыпьте сахаром. Уложите клубнику в центр каждой лепешки и аккуратно закрывайте их, хорошо закрепляя внизу, чтобы избежать потечек сока в процессе приготовления.

Готовьте пундики на пару 6-7 минут, пока тесто не поднимется и не станет упругим.

Обжаривайте пундики на сковороде с маслом до золотистой корки, обсыпайте их дополнительным сахаром.

Подавайте горячими и наслаждайтесь вкусом этих нежных пундиков с клубникой, советует "Мастер Шеф" Мартыновская.

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