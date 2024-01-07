В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" предложил рецепт насыщенных кексов с пудрой. Попробуйте добавить варенье для усиления вкуса. Наслаждайтесь своими восхитительными кексами с малиной, посоветовал сразу "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Ингредиенты:

Малина – 300 г

Масло сливочное – 50 г

Пудра сахарная – 20-30 г

Бесдрожжевое тесто — 1 пачка

Пудра для украшения

Инструкции:

Разогрейте духовку до 180 градусов. Подготовьте форму для кексов, используя пергамент.

В миске смешайте бесдрожжевое тесто с пудрой сахарной в соответствии с инструкциями на упаковке, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Разомните сливочное масло и добавьте его в тесто. Хорошо перемешайте.

Осторожно добавьте малину в тесто, равномерно распределяя ягоды по всему тесту.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, наполните формы для кексов приготовленным тестом с малиной.

Выпекайте в предварительно разогретой духовке при 180 градусах в течение 20-25 минут или до золотистой корки.

После выпекания посыпьте кексы пудрой для украшения.

Охладите перед подачей, посоветовал "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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