В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" предложил рецепт насыщенных кексов с пудрой. Попробуйте добавить варенье для усиления вкуса. Наслаждайтесь своими восхитительными кексами с малиной, посоветовал сразу "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Ингредиенты:
- Малина – 300 г
- Масло сливочное – 50 г
- Пудра сахарная – 20-30 г
- Бесдрожжевое тесто — 1 пачка
- Пудра для украшения
Инструкции:
Разогрейте духовку до 180 градусов. Подготовьте форму для кексов, используя пергамент.
В миске смешайте бесдрожжевое тесто с пудрой сахарной в соответствии с инструкциями на упаковке, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Разомните сливочное масло и добавьте его в тесто. Хорошо перемешайте.
Осторожно добавьте малину в тесто, равномерно распределяя ягоды по всему тесту.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, наполните формы для кексов приготовленным тестом с малиной.
Выпекайте в предварительно разогретой духовке при 180 градусах в течение 20-25 минут или до золотистой корки.
После выпекания посыпьте кексы пудрой для украшения.
Охладите перед подачей, посоветовал "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
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