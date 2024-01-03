В среду, 3 января 2024 года, состоялся долгожданный обмен военнопленными, самый большой по количеству вернувшихся Защитников.

Из российского плена 3 января удалось освободить 230 украинцев и украинок. Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Большинство освобожденных (225 человек) – мужчины, пятеро – женщин. Среди освобожденных Защитников – представители Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Национальной полиции.

"Это защитники города Мариуполь, острова Змеиный... Есть защитники, которые были на заводе "Азовсталь", – заявил Омбудсман Дмитрий Лубинец.

Кроме того, освобождены шесть гражданских, которых российские оккупанты незаконно лишили свободы.

В частности, после изнурительных месяцев плена вернулась домой боевая медикиня из состава 36 ОБрМП, которая даже находясь в неволе, принципиально разговаривала на украинском языке. Сообщается, что оккупанты несколько раз имитировали ее вывоз на обмен, но затем возвращали обратно в место содержания.

"Наконец-то увидят своих родных и близких семь защитников острова Змеиный, музыкант военного оркестра, военнослужащая ВСУ, которую россияне лишили свободы во время пребывания в декретном отпуске, нацгвардейцы, попавшие в плен, выполняя свои обязанности на ЧАЭС, гражданский преподаватель университета имени В. Даля, защитники Мариуполя", – заявили в Координационном штабе.

Далее освобожденных защитников ждет медицинский осмотр, помощь с восстановлением документов, карт и реабилитация.

Отметим, за время полномасштабной войны это уже 49-й обмен военнопленных. Всего удалось вернуть домой 2828 защитников.

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