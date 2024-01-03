В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" предложил рецепт вкусной закуски с куриными ножками и картофельным пюре.

Ингредиенты:

1 кг куриных ножек без кожуры

Соль и специи по вкусу

Подсолнечное масло для жарки

3 зубчика чеснока, мелко нарезанных

Веточка розмарина

1/2 стакана белого вина

1/2 стакана куриного бульона

100 г сыра, тертого

1/2 чашки картофельного пюре

1 ч.л. сухого чеснока

1 ч.л. копченой паприки

Соль и перец по вкусу

Мука для обсыпки

2 яйца, взбитых

Панировочные сухари

Подсолнечное масло для жарки (для фритюра)

Инструкции:

В большой сковороде разогрейте подсолнечное масло. Посыпьте куриные ножки солью и специями, затем обжаривайте на сковороде до золотистой корочки, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Добавьте чеснок, розмарин, белое вино и куриный бульон. Тушите под крышкой в течение 40 минут, пока мясо не станет мягким и отделится от костей.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, отделите мясо от костей. Очистите кости и поместите их в миску. К мясу добавьте сыр, картофельное пюре, сухой чеснок, копченую паприку, соль и перец по вкусу. Хорошо перемешайте.

Сформируйте фарш в виде куриных окорочков.

Обсыпьте их мукой, обмакните в яйцо, а затем обваляйте в панировочных сухарях.

Разогрейте подсолнечное масло во фритюре. Обжаривайте крокеты в глубоком масле до золотистой корочки (примерно 1 минута), советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Выложите готовые крокеты на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла.

Подавайте горячими, наслаждаясь идеальным видом и вкусом, как утверждает "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво.

Последние новости Украины:

Напомним, судья "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская дала улучшенный рецепт фаршированных помидоров.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Владимир Ярославский дал рецепт вкусного кисло-сладкого соуса.

Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" дал рецепт трендового блюда для завтрака.