В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" предложил рецепт вкусной закуски с куриными ножками и картофельным пюре.
Ингредиенты:
- 1 кг куриных ножек без кожуры
- Соль и специи по вкусу
- Подсолнечное масло для жарки
- 3 зубчика чеснока, мелко нарезанных
- Веточка розмарина
- 1/2 стакана белого вина
- 1/2 стакана куриного бульона
- 100 г сыра, тертого
- 1/2 чашки картофельного пюре
- 1 ч.л. сухого чеснока
- 1 ч.л. копченой паприки
- Соль и перец по вкусу
- Мука для обсыпки
- 2 яйца, взбитых
- Панировочные сухари
- Подсолнечное масло для жарки (для фритюра)
Инструкции:
В большой сковороде разогрейте подсолнечное масло. Посыпьте куриные ножки солью и специями, затем обжаривайте на сковороде до золотистой корочки, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Добавьте чеснок, розмарин, белое вино и куриный бульон. Тушите под крышкой в течение 40 минут, пока мясо не станет мягким и отделится от костей.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, отделите мясо от костей. Очистите кости и поместите их в миску. К мясу добавьте сыр, картофельное пюре, сухой чеснок, копченую паприку, соль и перец по вкусу. Хорошо перемешайте.
Сформируйте фарш в виде куриных окорочков.
Обсыпьте их мукой, обмакните в яйцо, а затем обваляйте в панировочных сухарях.
Разогрейте подсолнечное масло во фритюре. Обжаривайте крокеты в глубоком масле до золотистой корочки (примерно 1 минута), советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Выложите готовые крокеты на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла.
Подавайте горячими, наслаждаясь идеальным видом и вкусом, как утверждает "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво.
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