В Украине в 2024 году возрастут минимальные и максимальные выплаты.

Минимальная пенсия в Украине в связи с увеличением прожиточного минимума.

Минимальная пенсия в Украине с 2 093 грн вырастет до 2 361 гривны, то есть выплаты вырастут на 268 грн

Максимальная пенсия вырастет до 23 610 гривен против 20 930 гривен в прошлом году.

Повышение максимальной пенсии в Украине составит 2680 гривен.

За год средняя пенсия в Украине выросла на около 20% до 5311 гривен.

В 2024 году будет запланировано двухэтапное увеличение минимальной заработной платы:

с 1 января 2024 года до 7100 гривен и с 1 апреля 2024 года до 8000 гривен.

Таким образом, средняя пенсия в Украине вырастет до 6 тысяч гривен.

В комментариях пользователи мереи отреагировали на новость об увеличении пенсионных выплат в Украине:

"Возрастет пенсия ,возрастут и тарифы и будет тоже самое",

"Пенсии и зарплата должны корректироваться в соответствии с тарифами, ценами и курсом валюты",

"Справедливости нет, не было и наверняка не будет. Бедный беднеет, богатый богатеет дальше. Люди, имеющие стаж более 30 лет, а приходилось выживать, работая на низкооплачивающих работах, пенсия 2700, это позор, издевательство. Вот такой низкий уровень нужно поднимать",

"Вот насмешили. Интересно знать, каких украинцев? Вероятно судей, прокуроров, бывших м**тов, депутатов и т.д.".

Источник: biz.nv.ua.

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