Есть готовящиеся к переменам предприятия и их настроения преимущественно негативные, поскольку увольнение сотрудников ожидается чаще, чем новые наемы.

В ближайшее время украинский рынок труда будет отличаться стабильностью, поскольку большинство компаний в ключевых отраслях экономики планируют сохранять текущее количество своих работников. Об этом говорится в результатах опроса Нацбанка.

Следует подчеркнуть, есть готовящиеся к переменам предприятия и их настроения преимущественно негативные, поскольку увольнение сотрудников ожидается чаще, чем новые наемы.

В частности, среди предприятий промышленности:

оставят текущее количество работников – 78%;

будут нанимать новых – 6%;

будут проводить увольнения – 15%, что в 2,5 раза превышает количество планирующих увеличение штата.

На строительных предприятиях ситуация следующая:

будут оставлять текущее количество работников – 70%;

будут нанимать новых – 5%;

будут проводить увольнения – 25%, что в 5 раз превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

В области услуг ситуация выглядит следующим образом:

будут оставлять текущее количество работников – 80%;

будут нанимать новых – 7%;

будут проводить увольнения – 13%, что почти вдвое превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Что касается сферы торговли, то здесь новые найма будут преобладать над увольнениями – 9% против 8%. Тем не менее большинство компаний в этом секторе не намерены изменять количество своих работников – 84%.

Также следует отметить, что в Украине средняя зарплата выросла. В третьем квартале 2023 года она составила 17 937 грн, что на 22,7% выше, чем в тот же период годом ранее.

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