О важных достижениях ВСУ рассказал генерал армии Украины, глава Службы внешней разведки Николай Маломуж.

По словам Маломужа, враг не продвинулся ни на одном из активных направлений, которые планировал захватить.

И речь не только о Донецкой и Луганской областях.

«Россия планировала поставить Украине жестокие условия относительно так называемого перемирия, после чего сформировать новую агрессивную политику. Но ВСУ сорвали враждебные стратегические планы, это основное достижение», - подчеркнул Маломуж в эфире телеканала «Еспресо».

Маломуж также сообщил со ссылкой на военных аналитиков, что украинские защитники фактически обесценили 90% личного состава строевых частей РФ.

"Разговоры о том, что у россиян есть силы, которые будут эффективно действовать вплоть до Киева, - стали мифом в 2023 году. Украинские войска охватили все сектора фронта и держат мощные позиции, это чрезвычайно тяжелая модель действий», - подчеркнул Маломуж.

Кроме того, украинские герои проводят мощные контратаки.

«Также удалось сорвать планы врага в конкретных секторах: Авдеевка, Сватово, Кременная, Купянск, где он предусматривал наступательные операции на Харьков», - пояснил Маломуж.

Ранее в разведке Британии сообщили, что у России уйдет до 10 лет на восстановление профессионального войска.

Британская разведка отмечала, что в 2023-м году средние ежедневные потери россияне как убитыми, так и ранеными выросли и предположила, что текущий темп потерь России будет сохраняться и в 2024 году.

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