Один из таких секретов Натальи Могилевской – «утренний рецепт», пишет Politeka.net.

О нем артистка рассказывала на своей странице в Инстаграм.

«Мой секретный утренний рецепт: шалфей. Не только пью, но и умываюсь. Это женская трава, обладающая потрясающими целительными свойствами…», - рассказала Наталья Могилевская.

По словам Могилевской, шалфей имеет очень хорошее воздействие на кожу

«Особенно, если вы склонны к раздражениям, аллергиям и прочему. Шалфей убивает разнообразные бактерии на коже, так что хорошо и внешне и внутрь», - рассказывала Наталья Могилевская.

Отметим, что препараты из листьев и цветов шалфея лекарственного обладают дезинфицирующим, противовоспалительным, вяжущим, кровоостанавливающим, мягчительным, мочегонным действием, уменьшают потоотделение.

Отвар или настойку шалфея используют как противовоспалительное, кровоостанавливающее и вяжущее средство при болезнях десен, горла, полости рта, после удаления зубов. Шалфей также используется для укрепления волос.

Регулярное употребления чая с добавлением листьев шалфея способствует замедлению процессов старения в организме, стимулирует умственную деятельность.

Отметим, что шалфей имеет ряд серьезных противопоказний.

Так, шалфе противопоказан при острых и хронических процессах в почках, при эпилепсии, сильном сухом кашле. Его нельзя назначать беременным и особенно кормящим женщинам.

Ни в коем случае не используйте шалфей, не узнав весь список противопоказаний.

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