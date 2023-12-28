Салат капрезе – популярное блюдо из томатов, сыра, оливкового масла и базилика, но Ольга Сумская предлагает попробовать его в несколько ином варианте.

Салат Капрезе – это знаменитая итальянская закуска, очень легкая и вкусная, пишет Politeka.net.

В основе капрезе – томаты, сыр «Моцарелла», оливковое масло и базилик.

Вдохновленная итальянским салатом,Ольга Сумская поделилась рецептом завтрака в стиле капрезе.

Для его приготовления понадобятся следующие ингредиенты: тостовый хлеб – 4 шт, помидоры – 1 шт, сыр моцарелла – 150 г, соус песто – 4 ст.л, оливковое масло – по вкусу, черный молотый перец – по вкусу.

В первую очередь нарезаем томаты тонкими слайсами. Далее на сковороду наливаем оливковое масло.

Моцареллу также нарезаем слайсами.

«Кусочек хлеба смазываю с одной стороны песто – это традиционный итальянский соус, сделанный на основе оливкового масла, базилика и сыра», - рассказала Ольга Сумская, готовя сэндвич с капрезе в эфире программы "Вкус дня".

Затем Ольга Сумская положила на сковороду хлеб и на ту сторону, где песто, добавила кусочек сыра «моцарелла» и томаты.

Посыпаем тосты перцем и сверху накрываем еще одним ломтиком хлеба, также смазанным песто.

Поджариваем сэндвичи до золотистой корочки.

Следующий шаг – переворачиваем на другую сторону и тоже поджариваем.

Вот и все, сэндвичи с капрезе готовы, можно подавать к столу!

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