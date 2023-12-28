Салат Капрезе – это знаменитая итальянская закуска, очень легкая и вкусная, пишет Politeka.net.
В основе капрезе – томаты, сыр «Моцарелла», оливковое масло и базилик.
Вдохновленная итальянским салатом,Ольга Сумская поделилась рецептом завтрака в стиле капрезе.
Для его приготовления понадобятся следующие ингредиенты: тостовый хлеб – 4 шт, помидоры – 1 шт, сыр моцарелла – 150 г, соус песто – 4 ст.л, оливковое масло – по вкусу, черный молотый перец – по вкусу.
В первую очередь нарезаем томаты тонкими слайсами. Далее на сковороду наливаем оливковое масло.
Моцареллу также нарезаем слайсами.
«Кусочек хлеба смазываю с одной стороны песто – это традиционный итальянский соус, сделанный на основе оливкового масла, базилика и сыра», - рассказала Ольга Сумская, готовя сэндвич с капрезе в эфире программы "Вкус дня".
Затем Ольга Сумская положила на сковороду хлеб и на ту сторону, где песто, добавила кусочек сыра «моцарелла» и томаты.
Посыпаем тосты перцем и сверху накрываем еще одним ломтиком хлеба, также смазанным песто.
Поджариваем сэндвичи до золотистой корочки.
Следующий шаг – переворачиваем на другую сторону и тоже поджариваем.
Вот и все, сэндвичи с капрезе готовы, можно подавать к столу!
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