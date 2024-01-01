Победительница 12-го сезона «Мастер Шеф» Валерия Матрохина дала рецепт чизкейка, но очень необычного, пишет Politeka.net.

Он отличается от классического чизкейка загорелой карамельной корочкой, особой сливочностью и отсутствием песочного основания. В «Сан-Себастьяне» сердцевина остается кремовой, твердеет она только по бокам.

Итак для его приготовления победительница «Мастер Шеф» предлагает взять следующие ингредиенты: 750 г сливочного сыра (Филадельфия, Крем сыр, также некоторые используют творог), 200 г сахарной пудры / сахара

310 мл сливок (30% и более, достать из холодильника за 15 минут до использования), 30 г пшеничной муки, 1 ч.л ванильной пасты (также можно добавить цедру, бренди), 200-220 г слегка взбитых яиц комнатной температуры (~ 4-5 крупных яиц).

Рецепт чизкейка.

Рассказывая о ходе приготовления на своей странице в TikTok, Валерия Матрохина отметила, что духовку необходимо нагреть до 220°C (или 200°C режим с конвекцией), а пергамент помять и положить в форму, чтобы создать фирменные сельские стороны чизкейки.

Сначала взбиваем блендером сливочный творог на средней скорости в течение 2 минут, затем необходимо добавить сахар и взбивать на низкой скорости 10 секунд.

Следующий шаг -1/4 сливок (не взбиваем, они должны быть жидкими) перемешиваем венчиком со всей мукой в ​​отдельной миске, пока не исчезнут комочки.

Затем, говорит победительница «Мастер Шеф», медленно влейте остальные сливки, взбивая. Когда мука соединится, нужно добавить ваниль.

"Медленно влить сливки с мукой в ​​емкость со сливочным сыром и взбивать, пока не соединится. Затем медленно влить, как только яйца полностью смешаются, прекратите взбивать, чтобы свести к минимуму пузырьки в тесте», - рассказывает Валерия.

Теперь выливаем в подготовленную форму и стучимся о стол, а затем с помощью маленького острого ножа необходимо лопнуть пузыри, которые поднимутся на поверхность.

«Выпекайте 45 минут или пока поверхность не станет насыщенно-золотисто-коричневой. Это может занять до 65 минут и это нормально. Центр все еще будет шататься, а пирог поднимется, как суфле», - отметила победительница «Мастер Шеф».

Рецепт чизкейка.

Время в духовке повлияет на текстуру чизкейки, отметила Валерия Матрохина.

Если это будет 35-45 минут – центр жидкий и липкий, если же 45-55 минут – центр получится кремовым и мягким на ощупь.

Если выпекать чизкейк 55-65 минут результат будет такой, что середина получится плотной и сохранит форму при разрезании при комнатной температуре



«Охлаждайте в форме по крайней мере 2 часа на столе (он осядет, это нормально). Затем поставьте в холодильник минимум на 8 часов не накрывая, только после охлаждения снимите форму и через некоторое время перед подачей достаньте из холодильника», - посоветовала победительница «Мастер Шеф».

Рецепт чизкейка.

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