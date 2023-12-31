Такая закуска очень легка в приготовлении, но вкусная и оригинально будет смотреться на праздничном столе.

Шеф-повар Валентина Кущ показала, как приготовить оригинальную закуску с крабовыми палочками и лососем.

"Великолепная закуска, которая заменит Вам бутеры. С хорошей подачей и легким приготовлением”, – пишет Валентина Кущ.

Для этого рецепта шеф-повар берет следующие ингредиенты:

лосось или форель (слабосоленная или копченая) – 350 г

крабовые палочки – 300 г

огурец – 1 шт.

крем-сыр - 200 г

хлеб тостовый – 4 кусочка

Кроме того, для начинки можно использовать консервированный тунец, маслины, каперсы, соленый огурец, добавить немного дижонской горчицы.

Лосось для этого рецепта удобнее брать нарезанный сразу тоненькими слайсами, желательно широкими, но можно и самостоятельно нарезать филе.

Лосось шеф-повар выкладывает в прямоугольную форму, застеленную пищевой пленкой, немного накладывая пласты друг на друга. Остатки лосося нарезаем произвольными кусочками.

Крабовые палочки нарезаем произвольными кусочками, добавляем крем-сыр и перемешиваем до однородности. Далее добавляем нарезанный кубиком огурец и измельченный лосось, немного подсаливаем – получится пластичная масса, которая хорошо держит форму.

В форму, дно и бока которой застелили лососем, выкладываем половину крабовой смеси, утрамбовываем, кладем два кусочка тостового хлеба без корочки, а затем снова крабовая масса и два кусочка хлеба.

"Сверху накрываем пленкой, ставим небольшой груз и в холодильник до стабилизации на несколько часов. Готово", – добавила шеф-повар.

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