На официальной странице канала СТБ в Instagram разместили авторский рецепт салата "Мимоза" с песочным сабле и морковью пай от участницы двенадцатого сезона кулинарного проекта "Мастер Шеф" Виктория Науменко. Не стоит пугаться незнакомых слов – на самом деле рецепт очень простой, а салат получится очень оригинальным и вкусным.
Для приготовления песочного теста сабле звезда "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:
- сливочное масло 110 г
- сахар - 10 г
- соль - 2 г
- яичный желток - 45 г
- мука - 150 г
- разрыхлитель - 3 г
Для салата "Мимоза" берем:
- картофель – 30 г
- морковь – 20 г
- крахмал кукурузный – 5 г
- соль – 2 г
- перец черный – 3 г
- зеленый лук – 10 г
- тунец консервированный в масле – 50 г
- пармезан – 10 г
- яйцо – 1 шт.
- майонез – 30 г
Звезда "Мастер Шеф" Виктория Науменко предварительно отваривает яйца и овощи, затем чистит их.
Чтобы приготовить сабле, просто смешиваем сливочное масло с сахаром, солью, мукой, разрыхлителем и желтком. Готовое тесто выкладываем в форму и выпекаем в разогретой до 170 градусов духовке в течение 15 минут. Даем сабле остыть.
С помощью блендера участница "Мастер Шеф" перебивает сабле и начинает формировать салат. Выкладываем крошку в кулинарное кольцо на тарелку и утрамбовываем. Далее следует слой картофеля, натертого на крупной терке, солим и перчим по вкусу. Затем выкладываем тунец и мелко нарезанный зеленый лук.
После этого звезда "Мастер Шеф" Виктория Науменко заправляет салат майонезом, выкладывает натертый белок, майонез, тертый желток, снова майонез и тертый пармезан.
Морковь тоненько сечем, посыпаем кукурузным крахмалом и жарим в большом количестве разогретого растительного масла (фритюре). Выкладываем морковь пай сверху на салат – и можно подавать.
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