На официальной странице канала СТБ в Instagram разместили авторский рецепт салата "Мимоза" с песочным сабле и морковью пай от участницы двенадцатого сезона кулинарного проекта "Мастер Шеф" Виктория Науменко. Не стоит пугаться незнакомых слов – на самом деле рецепт очень простой, а салат получится очень оригинальным и вкусным.

Для приготовления песочного теста сабле звезда "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:

сливочное масло 110 г

сахар - 10 г

соль - 2 г

яичный желток - 45 г

мука - 150 г

разрыхлитель - 3 г

Для салата "Мимоза" берем:

картофель – 30 г

морковь – 20 г

крахмал кукурузный – 5 г

соль – 2 г

перец черный – 3 г

зеленый лук – 10 г

тунец консервированный в масле – 50 г

пармезан – 10 г

яйцо – 1 шт.

майонез – 30 г

Звезда "Мастер Шеф" Виктория Науменко предварительно отваривает яйца и овощи, затем чистит их.

Чтобы приготовить сабле, просто смешиваем сливочное масло с сахаром, солью, мукой, разрыхлителем и желтком. Готовое тесто выкладываем в форму и выпекаем в разогретой до 170 градусов духовке в течение 15 минут. Даем сабле остыть.

С помощью блендера участница "Мастер Шеф" перебивает сабле и начинает формировать салат. Выкладываем крошку в кулинарное кольцо на тарелку и утрамбовываем. Далее следует слой картофеля, натертого на крупной терке, солим и перчим по вкусу. Затем выкладываем тунец и мелко нарезанный зеленый лук.

После этого звезда "Мастер Шеф" Виктория Науменко заправляет салат майонезом, выкладывает натертый белок, майонез, тертый желток, снова майонез и тертый пармезан.

Морковь тоненько сечем, посыпаем кукурузным крахмалом и жарим в большом количестве разогретого растительного масла (фритюре). Выкладываем морковь пай сверху на салат – и можно подавать.

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