В Тернополе патрульного, который остановил автомобиль и задержал судью-нарушителя, осудили.

"Служитель Фемиды", нарушив ПДД, пытался сбежать, впрочем полицейский догнал судью, надел наручники и отвез в райотдел полиции.

Об этом говорится в приговоре Тернопольского горрайонного суда.

Сообщается, что патрульный остановил судью за нарушение ПДД и отвез в полицию, где тот провел 2 часа.

Впрочем, стало известно, что полицейский нарушил нормы статьи 126 Конституции Украины и статьи 49 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" о запрете осуществления задержания судьи.

На суде патрульный объяснил, что остановил автомобиль из-за превышения скорости - 110 км/ч при разрешенной 50 км/час.

Нарушитель убеждал полицейского, что TruCam неправильно установлена ​​и показал документ, который патрульный не успел увидеть.

Полицейский во время суда добавил, что нарушитель вел себя дерзко и агрессивно и без разрешения уехал.

На суде патрульный извинился перед судьей и просил не наказывать его строго.

Полицейского обвинили в нарушении ч.2 ст.365 УК Украины - превышение служебных полномочий.

Суд исследовал материалы дела и приговорил патрульного к трем годам лишения свободы с лишением права занимать должности в Нацполиции сроком на год.

Но впоследствии сменили приговор на 1 год испытательного.

Источник: ТСН.

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