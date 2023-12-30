"Служитель Фемиды", нарушив ПДД, пытался сбежать, впрочем полицейский догнал судью, надел наручники и отвез в райотдел полиции.
Об этом говорится в приговоре Тернопольского горрайонного суда.
Сообщается, что патрульный остановил судью за нарушение ПДД и отвез в полицию, где тот провел 2 часа.
Впрочем, стало известно, что полицейский нарушил нормы статьи 126 Конституции Украины и статьи 49 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" о запрете осуществления задержания судьи.
На суде патрульный объяснил, что остановил автомобиль из-за превышения скорости - 110 км/ч при разрешенной 50 км/час.
Нарушитель убеждал полицейского, что TruCam неправильно установлена и показал документ, который патрульный не успел увидеть.
Полицейский во время суда добавил, что нарушитель вел себя дерзко и агрессивно и без разрешения уехал.
На суде патрульный извинился перед судьей и просил не наказывать его строго.
Полицейского обвинили в нарушении ч.2 ст.365 УК Украины - превышение служебных полномочий.
Суд исследовал материалы дела и приговорил патрульного к трем годам лишения свободы с лишением права занимать должности в Нацполиции сроком на год.
Но впоследствии сменили приговор на 1 год испытательного.
Источник: ТСН.
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