Новогодние праздники, в частности, новогодняя ночь будет иметь ограничения.
Об этом заявил заместитель начальника департамента превентивной деятельности Нацполиции Анатолий Серединский в эфире телемарафона.
Правила и меры безопасности в новогоднюю ночь во всех областях нашей страны будут одинаковыми.
Ограничения будут касаться, в частности, массового пребывания людей в общественных местах.
Украинцев призывают соблюдать комендантский час.
"Национальная полиция будет доставлять таких людей в райотделы... Также такими людьми очень интересуются наши центры комплектации", — заявил Анатолий Серединский.
Также Серединский напомнил о запрете использования пиротехнических средств.
Напомним, мобилизация в Украине во время военного положения продлится по меньшей мере до 14 февраля 2024 года.
Известно, что призвать в разгар мобилизации в Украине в 2024 году могут несколько категорий граждан.
В первую очередь это касается мужчин в возрасте 18 – 60 лет, которые пригодны и ограниченно пригодны при наличии военного опыта.
Мобилизуют в Украине мужчин в возрасте от 27 лет, со статусом "пригодный" и "ограниченно пригодный" без военного опыта.
Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет тоже попадают под призыв, а о тех гражданах, которые сняты и исключены с военного учета, но признаны годными или ограниченно годными.
Добровольно пойти на службу в период действия мобилизации в Украине могут женщины до 60 лет, которые пригодны по состоянию здоровья.
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