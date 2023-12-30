Украинцам рассказали, что грозит нарушителям комендантского часа в новогоднюю ночь.

Новогодние праздники, в частности, новогодняя ночь будет иметь ограничения.

Об этом заявил заместитель начальника департамента превентивной деятельности Нацполиции Анатолий Серединский в эфире телемарафона.

Правила и меры безопасности в новогоднюю ночь во всех областях нашей страны будут одинаковыми.

Ограничения будут касаться, в частности, массового пребывания людей в общественных местах.

Украинцев призывают соблюдать комендантский час.

"Национальная полиция будет доставлять таких людей в райотделы... Также такими людьми очень интересуются наши центры комплектации", — заявил Анатолий Серединский.

Также Серединский напомнил о запрете использования пиротехнических средств.

Напомним, мобилизация в Украине во время военного положения продлится по меньшей мере до 14 февраля 2024 года.

Известно, что призвать в разгар мобилизации в Украине в 2024 году могут несколько категорий граждан.

В первую очередь это касается мужчин в возрасте 18 – 60 лет, которые пригодны и ограниченно пригодны при наличии военного опыта.

Мобилизуют в Украине мужчин в возрасте от 27 лет, со статусом "пригодный" и "ограниченно пригодный" без военного опыта.

Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет тоже попадают под призыв, а о тех гражданах, которые сняты и исключены с военного учета, но признаны годными или ограниченно годными.

Добровольно пойти на службу в период действия мобилизации в Украине могут женщины до 60 лет, которые пригодны по состоянию здоровья.

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