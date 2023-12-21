Мобилизация в Украине продолжается, в то же время в еще одной области решили усилить призыв.

Мобилизацию в Украине усилили и выдачу повесток усилили еще в одном регионе.

Кроме того, стало больше городов, где начался поквартирный обход военнообязанных.

Накануне на такой шаг решились в Запорожье, где по-новому выдают повестки.

Теперь, к мерам усиленной мобилизации в Украине прибегли в Полтаве.

Известно, что с визитами в полтавчан будут посещать усиленные группы мобилизации в Украине, работники ТЦК вместе с представителями городского совета.

Как рассказала и. городского головы Екатерина Ямщикова, недавно было подписано распоряжение относительно графиков соответствующих рабочих групп.

По ее словам, соответствующие решения возникают в связи с письмами, поступающими из военной администрации или ТЦК.

Ямщикова добавила, что поквартирный обход военнообязанных - не инициатива городского совета, а процесс, который происходит с другими органами в разгар мобилизации в Украине.

И.о. городского головы заверила, что у полтавчан такие группы тоже дверь не будут выбивать, если в квартиру не пускают.

"Если никто не открывает дверь, если в квартире никого нет, то повестку оставляют в дверях, надеясь на совесть граждан. Все действуют в рамках законодательства, идет усиление оповещения. Надо понимать, что эти повестки издаются с целью уточнения данных», - сообщила Екатерина Ямщикова.

Источник: ТСН.

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