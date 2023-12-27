Новый год украинцам влетит в копеечку, ведь цены на продукты, традиционные к праздничному столу, выросли.

В 2023 году стоимость масел в Украине заметно выросла. За год индекс стоимости самого популярного новогоднего салата оливье вырос на 21%. Согласно данным портала "Минфин", средняя цена "врачебной" колбасы составляет 330,20 грн. незадолго до Нового года.

Наиболее доступную цену предлагает сеть супермаркетов "Варус", где 1 кг колбасы стоит 229,90 грн. В то же время самый дорогой вариант "врачебной" колбасы продается в магазинах Ашан по 399 грн/кг. Относительно "молочной" колбасы, ее средняя цена составляет 279 грн.

Цены на зеленый горошек также изменились в конце декабря. Марка "Верес" стала дешевле и теперь стоит 47,66 грн за 400 г, а горошек "Новус" подорожал до 53,99 грн.

Яйца также подорожали в конце года. Если еще месяц назад десяток яиц торговой марки "Наседка" стоил 54,64 грн, то сейчас за него придется отдать в среднем 63,40 грн. Стоимость яиц "Ясенсвит" выросла с 55,53 грн. до 65,12 грн.

Цены на овощи остаются доступными украинским потребителям. Средняя стоимость картофеля составляет 17,45 грн/кг, моркови – 11,53 грн/кг, а тепличных огурцов – 82,90 грн/кг.

Майонез в украинских супермаркетах можно выбрать, ориентируясь на свой бюджет. К примеру, 300-граммовая пачка марки "Королевский вкус" в среднем стоит 44,78 грн, но украинцы могут выбрать и более бюджетные варианты.

Последние новости Украины:

Напомним, цены на продукты в 2024 году неприятно удивлят украинцев, в НБУ сделали прогноз.

Как сообщала Politeka, изменились цены на продукты.

Также Politeka писала, популярный овощ начнет дешеветь.