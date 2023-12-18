Главнокомандующий Вооружённых Сил Украины Валерий Залужный выразил мнение, что давать оценку рекрутингу ещё рано, но подчеркнул, что мобилизацию необходимо возобновить в тех рамках, которые существовали ранее. Об этом он рассказал журналистам в кулуарах презентации Госоператора тыла.

"Пока рано оценивать рекрутинг, а что касается вопросов мобилизации, то надо не усиливать его, а возвращать ту структуру, которая работала раньше. Потому что сейчас это проблема тех ребят, которые воюют на передовой, их кто-то должен заменить, кто-то должен им помочь", - сказал Залужный.

Главнокомандующий добавил, что иногда этих военнослужащих оставляют в покое, и это неправильно. Поэтому мобилизацию следует не усиливать, а вернуть в пределы того, как она работала раньше.

"Что касается вопросов мобилизации, то ее надо не усиливать, а возвращать в те пределы, в те рамки, которые работали раньше", - подчеркнул генерал.

На вопрос, повлиял ли роспуск региональных военных комитетов на эффективность мобилизации, он ответил: "Они были профессионалами, умели это делать, но их сейчас уже нет".

Напомним, что ранее Министерство обороны Украины запустило программу набора в Вооруженные Силы Украины, в рамках которой каждый желающий может выбрать подразделение и вакансию по службе аналогично процессу трудоустройства. Но набор не сможет обеспечить необходимое количество личного состава для отражения полномасштабной агрессии рф.

Последние новости Украины:

Напомним, разведенный отец двоих детей отказался от службы: мужчине присудили наказание.

Как сообщала Politeka, суд наказал украинца за неявку в ТЦК.

Также писала Politeka, украинец отказался от службы в ВСУ из-за своего туберкулеза и неграмотности.