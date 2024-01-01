Звезда нового сезона "Мастер Шеф" Ольга Рябенко показала, как приготовить финскую уху.

"В холодные зимние дни хочется чего-то согревающего, сытного и полезного ☺️ Предлагаю приготовить уху по-фински. Этот суп готовится довольно быстро и является прекрасной альтернативой привычной для нас ухе. Это блюдо имеет очень нежный вкус и понравится даже детям", – советует участница "Мастер Шеф" Ольга Рябенко.

Для приготовления финской ухи звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет следующие ингредиенты:

филе лосося – 300-400 г

голова и обрезки лосося

картофель – 4 шт.

морковь – 1 шт.

стебель сельдерея – 2 шт.

лук – 1 шт.

сливки 33% (или 20%) – 200 мл

укроп, петрушка

лавровый лист – 2-3 шт.

перец, соль – по вкусу

сливочное масло

вода – 2 л

Рыбью голову зачищаем от жабр и варим вместе с целой луковицей и двумя картофелинами (20-30 минут после закипания). После этого звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко процеживает бульон и разминает картошку.

Морковь, луки сельдерей нарезаем небольшими кусочками и обжариваем на разогретой сковороде с растительным маслом до неполной готовности. Две картофелины нарезаем кубиком.

Добавляем в бульон обжаренную морковь с луком и сельдереем, нарезанный картофель, немного сливочного масла и варим до полной готовности. После этого добавляем нарезанную на кусочки рыбу и варим уху еще 3-4 минуты.

В конце звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко добавляет в уху сливки, измельченную зелень, перемешивает все и снимает с огня. Готовую уху накрываем крышкой и даем ей дойти примерно 10 минут.

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