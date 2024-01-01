Звезда нового сезона "Мастер Шеф" Ольга Рябенко показала, как приготовить финскую уху.
"В холодные зимние дни хочется чего-то согревающего, сытного и полезного ☺️ Предлагаю приготовить уху по-фински. Этот суп готовится довольно быстро и является прекрасной альтернативой привычной для нас ухе. Это блюдо имеет очень нежный вкус и понравится даже детям", – советует участница "Мастер Шеф" Ольга Рябенко.
Для приготовления финской ухи звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет следующие ингредиенты:
- филе лосося – 300-400 г
- голова и обрезки лосося
- картофель – 4 шт.
- морковь – 1 шт.
- стебель сельдерея – 2 шт.
- лук – 1 шт.
- сливки 33% (или 20%) – 200 мл
- укроп, петрушка
- лавровый лист – 2-3 шт.
- перец, соль – по вкусу
- сливочное масло
- вода – 2 л
Рыбью голову зачищаем от жабр и варим вместе с целой луковицей и двумя картофелинами (20-30 минут после закипания). После этого звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко процеживает бульон и разминает картошку.
Морковь, луки сельдерей нарезаем небольшими кусочками и обжариваем на разогретой сковороде с растительным маслом до неполной готовности. Две картофелины нарезаем кубиком.
Добавляем в бульон обжаренную морковь с луком и сельдереем, нарезанный картофель, немного сливочного масла и варим до полной готовности. После этого добавляем нарезанную на кусочки рыбу и варим уху еще 3-4 минуты.
В конце звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко добавляет в уху сливки, измельченную зелень, перемешивает все и снимает с огня. Готовую уху накрываем крышкой и даем ей дойти примерно 10 минут.
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