В этот раз на своей странице в Instagram звезда нового сезона "Мастер Шеф" Ольга Рябенко показала, как приготовить вкусный и сочный свиной карбонад.
"В этом рецепте простота приготовления никоим образом не упрощает вкус блюда и соответствует принципу: хорошее мясо не нуждается в кулинарных ухищрениях", – советует участница "Мастер Шеф" Ольга Рябенко.
Для этого рецепта звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет следующие ингредиенты:
- биток – 1 кг
- соль, перец – по вкусу
- курага - 300 г
- сыр моцарелла или твердый – 250 г
Для намазки:
- растительное масло – 3 ст. л.
- соль – 1 ч. л.
- паприка – 1 ч. л. л.
- прованские травы или ваши любимые – 1 ч. л.
- чеснок – 2 зуб.
- лимонный сок – из ⅓ лимона
- мед – 1 ст. л.
Сначала звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко делает на куске мяса пять разрезов по длине. Солим и перчим биток со всех сторон.
В разрезы поочередно выкладываем курагу, предварительно промытую и просушенную, и кусочки сыра, а затем с помощью кулинарной нити плотно связываем мясо, чтобы оно держало форму.
Для намазки смешиваем растительное масло с солью, паприкой, травами, измельченным чесноком, лимонным соком и медом. Смазываем этой смесью мясо со всех сторон. Заворачиваем биток в фольгу и оставляем на ночь в холодильнике.
Звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко запекает карбонад в разогретой до 180 градусов духовке примерно 2 часа 30 минут.
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