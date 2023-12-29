В этот раз на своей странице в Instagram звезда нового сезона "Мастер Шеф" Ольга Рябенко показала, как приготовить вкусный и сочный свиной карбонад.

"В этом рецепте простота приготовления никоим образом не упрощает вкус блюда и соответствует принципу: хорошее мясо не нуждается в кулинарных ухищрениях", – советует участница "Мастер Шеф" Ольга Рябенко.

Для этого рецепта звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет следующие ингредиенты:

биток – 1 кг

соль, перец – по вкусу

курага - 300 г

сыр моцарелла или твердый – 250 г

Для намазки:

растительное масло – 3 ст. л.

соль – 1 ч. л.

паприка – 1 ч. л. л.

прованские травы или ваши любимые – 1 ч. л.

чеснок – 2 зуб.

лимонный сок – из ⅓ лимона

мед – 1 ст. л.

Сначала звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко делает на куске мяса пять разрезов по длине. Солим и перчим биток со всех сторон.

В разрезы поочередно выкладываем курагу, предварительно промытую и просушенную, и кусочки сыра, а затем с помощью кулинарной нити плотно связываем мясо, чтобы оно держало форму.

Для намазки смешиваем растительное масло с солью, паприкой, травами, измельченным чесноком, лимонным соком и медом. Смазываем этой смесью мясо со всех сторон. Заворачиваем биток в фольгу и оставляем на ночь в холодильнике.

Звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко запекает карбонад в разогретой до 180 градусов духовке примерно 2 часа 30 минут.

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