В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал рецепт простого блюда, которое хорошо сочетается с грибами и сливками. "Мастер Шеф" советует, чтобы семья была в восторге от данного угощения, следует добавить немного чеснока и перца.
Ингредиенты:
- 200 г картофеля
- 2–3 ст. л. муки
- Соль
- 1 яйцо
- 150 г шампиньонов
- 5 г чеснока
- 20 г шалота
- 5 г тимьяна
- 100 мл сливок (жирных)
- Соль
- Перец
- Оливковое масло
Приготовление:
Запеките картошку в духовке до готовности. Очистите от кожуры и перетрите на терке. Мелко нарежьте чеснок и шалот. Тонко порежьте шампиньоны, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
В сковороде разогрейте оливковое масло. Обжаривайте чеснок, шалот и грибы до мягкости. Посолите и добавьте перец по вкусу.
Добавьте в сковороду сливки и тимьян, дайте всем ингредиентам хорошо соединиться. Готовьте на среднем огне, пока сливки не станут густыми.
В миске смешайте тщательно тертый картофель, муку, яйцо и немного соли. Замесите мягкое тесто, также добавляет "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Раскатайте тесто и нарежьте его на прямоугольные кусочки, чтобы получить ньокки.
В кастрюле с кипящей водой добавьте оливковое масло и немного соли. Варите ньокки до тех пор, пока они не начнут всплывать на поверхность (это займет всего несколько минут).
Выложите готовые ньокки на тарелку, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво. Полейте приготовленными грибами и сливками.
Подавайте горячим, посыпанным свежемолотым перцем по вкусу.
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