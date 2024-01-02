Победительница 3 сезона и судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская дала рецепт быстрой и вкусной закуски.

Звезда шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская поделилась рецептом легкой закуски с рыбой. Подавайте такие перцы, как холодную закуску с вином, посоветовала "Мастер Шеф".

Ингредиенты:

1 шт - перец капи

1 головка - чеснок

70 гр - крем-сыр

70 гр - тунец в масле

1 пучок - кинза

Немного - зеленого лука

1 шт - лайм

По вкусу - перец черный молотый

По вкусу - соль

Хлеб на закваске

Приготовление:

Помойте перец капи и головку чеснока. Запеките их в разогретой духовке при температуре 200°C в течение 15-17 минут, делится "Мастер Шеф" Мартыновская.

Когда перец и чеснок остынут, снимите кожуру с перца. Сделайте продольный надрез и осторожно удалите зернышки.

В глубокой миске смешайте крем-сыр и тунец в масле в равных пропорциях (1:1).

"Мастер Шеф" Мартыновская рассказывает, добавьте к смеси мелко нарезанную кинзу, немного зеленого лука, сок и цедру лайма, перец и соль. Размешайте все ингредиенты вилкой. Важно не использовать блендер для этого шага.

Из хлеба на закваске нарежьте ломтики и сделайте из них гренки. Смажьте гренки запеченным чесноком для добавления аромата.

Вскройте перец капи и наполните его приготовленной тунцовой массой. Закройте перец вторым ломтиком хлеба, чтобы получился бутерброд, делится "Мастер Шеф" Мартыновская.

Подавайте бутерброды с перцем как холодную закуску, идеально сочетая их с розовым вином.

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