Ольга Сумская рассказала рецепты легендарного салата «Селедка под шубой», которые пригодятся и в обычные, и в праздничные дни.

Салат «Селедка под шубой» актриса и телеведущая Ольга Сумская считает одним из основных на праздничном столе .

Ольга Сумская предложила салат «Селедка под шубой» в двух разных вариантах.

Ингредиенты понадобятся следующие: сельдь – 400 г, Свекла – 1 шт, Морковь – 1 шт, Картофель – 3 шт, Лук репчатый – 2, Яйца – 7, Кунжут – по вкусу.

«Я уверена, что это блюдо удивит ваших близких и родных» - отметила Сумская в эфире программы «Вкус дня».

Традиционно морковь, свеклу и картофель отвариваем. Но можно и запечь.

Овощи натираем на мелкой терке.

"Все составляющие можете сразу объединять в одной миске", - посоветовала Ольга Сумская.

Натертые овощи перемешиваем в миске и подсаливаем. Лук нарезаем очень мелко и заливаем крутым кипятком на 5-10 минут.

Далее одну половинку сельди нарезаем маленькими кубиками.

Три вареных яйца натираем на мелкой терке.

«Теперь объединяем яйца, часть лука и сельдь и добавляем немного майонеза», - прокомментировала Ольга Сумская ход приготовления салата «Селедка под шубой».

"Селедка под шубой", оригинальный рецепт.

Тщательно перемешиваем и начинаем формировать первый вариант салата.

Из овощной смеси формируем лепешку, а в ее центр выкладываем немного начинки.

«Закрываем лепешку. Выходит вот такой шарик. Далее осторожно придаем форму клубники», - рассказала Ольга Сумская.

В качестве «листочков» Сумская предлагает использовать петрушку. Сверху посыпаем кунжутом.

Вот и все, первый вариант салата «Селедка под шубой» готов.

Готовить второй еще быстрее и проще. Вареные яйца разрезаем пополам, вынимаем желток в отдельную миску и добавляем к нему вторую половину нарезанного лука и натертых овощей. Также немного добавляем майонеза и тщательно перемешиваем.

«Заполняем яичные лодочки смесью. Можно накладывать толстым слоем. Вторую половинку сельди нарезаем тонкими полосками и на каждую лодочку» выкладываю по кусочку сельди», - рассказала Ольга Сумская.

"Селедка под шубой", оригинальный рецепт.

Таким образом готов и второй вариант салата «Селедка под шубой».

«Благодаря оригинальной и красивой подаче в двух вариантах вам точно удастся поразить своих гостей», – убеждена Ольга Сумская.

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