На официальной странице канала СТБ в Instagram разместили рецепт картофельных зразов с белыми грибами от участника двенадцатого сезона кулинарного проекта "Мастер Шеф" Александра Козярчука.

Для картофельного теста звезда "Мастер Шеф" Александр Козярчук берет такие ингредиенты:

1 кг картофеля

2 яйца

200 г муки

соль и перец по вкусу

Для начинки нам понадобятся:

300 г белых грибов

200 г лука

соль и перец по вкусу

Сначала участник "Мастер Шеф" Александр Козярчук отваривает картофель в мундирах в подсоленной воде, а затем чистит его и разминает. В картофельное пюре добавляем яйца, муку, соль и перец по вкусу, перемешиваем все до однородности – и тесто на зразы готово.

Чтобы приготовить начинку, звезда "Мастер Шеф" Александр Козярчук предварительно отваривает белые грибы. Нарезанные кубиком грибы и лук обжариваем на растительном масле, добавляя соль и перец по вкусу. Формируем зразы, хорошо залепляя начинку, и обжариваем их.

Также ранее звезда "Мастер Шеф" Александр Козярчук советовал украинцам приготовить киш с копченой куриной грудинкой. Для теста берём 250 г муки, 100 г сливочного масла, 3 ст.л. холодной воды, 1 яйцо и соль по вкусу. Выпекать основу пирога нужно в разогретой до 180 градусов духовке 15 минут.

Для заливки берем 4 яйца и 200 г сливок жирностью 10%, а для начинки: шпинат, чеснок, копченую куриную грудку, побольше сыра, соль и перец. Выкладываем на готовую основу начинку, заливаем яично-сливочной смесью и выпекаем 40 минут при температуре 180 градусов.

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