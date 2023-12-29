В этот раз на своей странице в Instagram звезда нового сезона "Мастер Шеф" Ольга Рябенко показала, как приготовить десерт "Три молока" с мандаринами.

"Продолжаю делиться с вами вкусными и интересными рецептами к новогоднему столу 🎄 Их никогда не бывает много) Так что сегодня предлагаю приготовить нежный, сочный и ароматный десерт без выпечки, который точно поразит ваших гостей", – советует участница "Мастер Шеф" Ольга Рябенко.

Для этого рецепта звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет следующие ингредиенты:

молоко – 250 мл

сливки 20-33% – 250 мл

сгущенка – 1 банка

ванильный сахар – 8 г

вода холодная – 200 мл

желатин – 3 ст. л. (36 ч)

мандарины – 4 шт.

Сначала звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко замачивает желатин в холодной воде на 20-30 минут.

Молоко и сливки нагреваем, но не доводим до кипения. Добавляем сгущенку, ванильный сахар и перемешиваем. При первых пузырях снимаем смесь с огня, добавляем желатин и хорошо все перемешиваем. Если будут комочки, то можно процедить молочную массу через сито.

Мандарины чистим от кожуры, нанизываем на шпажку и ставим в форму – для этого можно использовать обрезанную бутылку. Заливаем мандарины молочной массой и отправляем в холодильник до застывания.

"Невероятный молочный вкус и сочные мандаринки — это то, что понравится и деткам, и взрослым", – добавила звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко.

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