В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" предложил рецепт пирога с ягодами. "Мастер Шеф" также дал несколько советов, как сделать десерт более насыщенным.
Ингредиенты для теста:
- 120 г муки
- 100 г сахара
- 5 г разрыхлителя
- 100 г сливочного масла
- 125 г сливок (33%)
Ингредиенты для начинки:
- 400 г ягод (по вашему выбору)
- 5 г цедры апельсина
- 20 г крахмала кукурузного
- 100 г сахара
Приготовление:
В миске смешайте ягоды с цедрой апельсина, крахмалом и сахаром. Это будет начинка для пирога, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
В другой миске смешайте муку, сахар и разрыхлитель.
Добавьте сливочное масло в смесь с мукой и перемешайте.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво советует, затем добавьте сливки и продолжайте перемешивать, пока не получится однородное тесто.
Натрите сливочное масло и еще раз хорошо перемешайте.
Выложите ягодную начинку в форму с пергаментом, затем сверху равномерно распределите тесто. Выпекайте в разогретой духовке при температуре 180 °C в течение 30 минут.
После этого смажьте поверхность пирога сливками, посыпьте сверху сахаром и продолжайте запекать еще 10 минут.
Выньте из духовки и дайте пирогу немного остыть. Подавайте его с мороженым для максимального наслаждения этим "Ягодным Наслаждением", подмечает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
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