В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" предложил рецепт пирога с ягодами. "Мастер Шеф" также дал несколько советов, как сделать десерт более насыщенным.

Ингредиенты для теста:

120 г муки

100 г сахара

5 г разрыхлителя

100 г сливочного масла

125 г сливок (33%)

Ингредиенты для начинки:

400 г ягод (по вашему выбору)

5 г цедры апельсина

20 г крахмала кукурузного

100 г сахара

Приготовление:

В миске смешайте ягоды с цедрой апельсина, крахмалом и сахаром. Это будет начинка для пирога, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

В другой миске смешайте муку, сахар и разрыхлитель.

Добавьте сливочное масло в смесь с мукой и перемешайте.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво советует, затем добавьте сливки и продолжайте перемешивать, пока не получится однородное тесто.

Натрите сливочное масло и еще раз хорошо перемешайте.

Выложите ягодную начинку в форму с пергаментом, затем сверху равномерно распределите тесто. Выпекайте в разогретой духовке при температуре 180 °C в течение 30 минут.

После этого смажьте поверхность пирога сливками, посыпьте сверху сахаром и продолжайте запекать еще 10 минут.

Выньте из духовки и дайте пирогу немного остыть. Подавайте его с мороженым для максимального наслаждения этим "Ягодным Наслаждением", подмечает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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