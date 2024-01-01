Победительница 3 сезона и судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская предложила рецепт, который подойдет к любому празднику.

Звезда шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская поделилась любимым рецептом, который уже давно ассоциируется у нее с праздниками. "Мастер Шеф" Мартыновская считает, такие утиные ножки получаются максимально насыщенными и с легким сладковатым привкусом.

Ингредиенты:

2 утиные ножки

2 айвы

30 г меда

0,5 см свежего имбиря

100 г лука шалот

5 зубчиков чеснока

50-80 мл белого сухого вина

1/2 лимона

Чабрец

Шалфей

Соль/перец

Растительное масло для жарки

Процесс:

Нагрейте кастрюлю с толстым дном на среднем огне. Обжаривайте утиные ножки с обеих сторон на растительном масле до золотистой корки, делится "Мастер Шеф" Мартыновская.

Добавьте мелко нарезанный лук-шалот, чеснок, свежий имбирь и ароматические травы, такие как чабрец и шалфей.

"Мастер Шеф" Мартыновская добавляет, разбавьте белым вином и дайте кипеть на среднем огне до испарения алкоголя. Посолите и поперчите по вкусу.

Налейте мед на утиные ножки, а затем добавьте нарезанную айву, предварительно слегка посыпанную лимонным соком. Тушите под крышкой еще 15-20 минут.

Готовьте блюдо до готовности, удостоверившись, что мясо утиной ножки стало мягким и сочным.

Подавайте утиные ножки с айвой и имбирем горячими, украшенными свежими травами, советует "Мастер Шеф" Мартыновская. Это блюдо прекрасно подойдет для новогоднего стола и порадует ваших гостей неповторимым вкусом и ароматом!

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