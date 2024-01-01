Звезда шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская поделилась любимым рецептом, который уже давно ассоциируется у нее с праздниками. "Мастер Шеф" Мартыновская считает, такие утиные ножки получаются максимально насыщенными и с легким сладковатым привкусом.
Ингредиенты:
- 2 утиные ножки
- 2 айвы
- 30 г меда
- 0,5 см свежего имбиря
- 100 г лука шалот
- 5 зубчиков чеснока
- 50-80 мл белого сухого вина
- 1/2 лимона
- Чабрец
- Шалфей
- Соль/перец
- Растительное масло для жарки
Процесс:
Нагрейте кастрюлю с толстым дном на среднем огне. Обжаривайте утиные ножки с обеих сторон на растительном масле до золотистой корки, делится "Мастер Шеф" Мартыновская.
Добавьте мелко нарезанный лук-шалот, чеснок, свежий имбирь и ароматические травы, такие как чабрец и шалфей.
"Мастер Шеф" Мартыновская добавляет, разбавьте белым вином и дайте кипеть на среднем огне до испарения алкоголя. Посолите и поперчите по вкусу.
Налейте мед на утиные ножки, а затем добавьте нарезанную айву, предварительно слегка посыпанную лимонным соком. Тушите под крышкой еще 15-20 минут.
Готовьте блюдо до готовности, удостоверившись, что мясо утиной ножки стало мягким и сочным.
Подавайте утиные ножки с айвой и имбирем горячими, украшенными свежими травами, советует "Мастер Шеф" Мартыновская. Это блюдо прекрасно подойдет для новогоднего стола и порадует ваших гостей неповторимым вкусом и ароматом!
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