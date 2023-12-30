В Киеве группа подростков, после просмотра российского сериала, решили грабить ровесников.

Так, разоблачена группа юношей, которые готовились совершить серию преступлений на территории столицы.

Как сообщили в полиции Киева, избить они успели 16-летнего парня, у которого украли телефон и сдали в ломбард, поделив между собой деньги.

Для поиска жертв подозреваемые привлекли знакомых девушек, которые должны знакомиться с ребятами в интернете и зовут их на свидание.

Предпочтение отдавалось подросткам с дорогими телефонами.

"Нарушители признались, что на преступные действия их побуждал российский сериал об криминальной жизни подростков, которым они хотели подражать", - сообщили в полиции.

Двум фигурантам, 2006 и 2007 годов рождения, поставлено в известность о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 186.

Сейчас юношам грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, на улицах состоится развертывание временных блокпостов, установка ограничительных знаков, элементов инженерных заграждений.

Группировка сил и средств обороны Киева во взаимодействии с Киевской городской военной администрацией, патрульной и национальной полицией и другими структурными подразделениями будут проводить обучение в разных районах столицы.

Учения пройдут с 25-го по 28-е декабря.

Сообщается, что обучение предполагает развертывание временных блокпостов, установление ограничительных знаков, элементов инженерных заграждений.

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