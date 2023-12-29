Это блюдо станет настоящим украшением новогоднего стола, потому что оно не только вкусное, но и выглядит очень эффектно.

Рецептом блюда, которое идеально подойдет к Новому Году, поделилась участница 12 сезона «Мастер Шеф» Валерия Матрохина.

Кулинар предлагает приготовить на новогодний стол десерт из безе и ягод. Для этого понадобятся следующие ингредиенты: 200 г яичных белков, 300 г сахара, 20 г кукурузного крахмала, 1 ст. л. лимонного сока, 250мл. жирных сливок 33%, 50 гр сахарной пудры, 80-100 гр крем-чиза.

Первый шаг в приготовлении этого десерта на Новый Год – взбиваем белки, постепенно добавляя сахар. Когда белки уже будут сбиты, добавляем крахмал и сок лимона.

Новогодний десерт с безе и ягодами.

Выкладываем белки на пергамент в форме рождественского венка и выпекаем в духовке при температуре 110-120 полтора часа.

«Не открывать дверь духовки», - предупреждают на странице «Мастер Шеф» в Инстаграм.

Когда безе будет готово, выключите духовку и оставьте дверцу открытой, чтобы новогодний десерт полностью остыл – это убережет его от растрескивания.

Следующий шаг – взбиваем сливки с сахарной пудрой, добавляем крем-чиз.

Смесь выкладываем на безе, украшаем ягодами и фруктами – замороженными или консервированными.

Также подойдут ядрышки граната.

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