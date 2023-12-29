На официальной странице канала СТБ в Instagram разместили оригинальный рецепт форшмака от участницы двенадцатого сезона кулинарного проекта "Мастер Шеф" Ирины Давыденко.

Форшмак – традиционная закуска еврейской кухни, которую обычно готовят из сельди, по разным рецептам добавляя сливочное масло, яйца, хлеб, яблоко, картофель и т.д. Звезда "Мастер Шеф" Ирина Давыденко предложила приготовить форшмак из скумбрии – блюдо получится невероятно вкусным.

Чтобы приготовить форшмак, звезда "Мастер Шеф" Ирина Давиденко берет следующие ингредиенты:

консервированная скумбрия – 100 г

яблоко зеленое – 40 г

лук шалот – 15 г

филе лимона – 25 г

листочки мяты - 5 г

лук шнит – 20 г (можно заменить на обычный зеленый лук)

Для заправки

горчица

масло оливковое

соль, черный перец – по вкусу

Сначала участница "Мастер Шеф" Ирина Давиденко зачищает скумбрию и нарезает ее кубиком размером примерно 1×1 см. Яблоко, лук шалот и лимон нарезаем более мелким кубиком. Ножом измельчаем листики мяты и зеленый лук.

Смешиваем все, добавляем горчицу, оливковое масло и доводим форшмак до вкуса солью и перцем. Выкладываем форшмак через формовочное кольцо и посыпаем сверху зеленью.

"Очень легкое, недорогое, но интересное блюдо готово!", – подчеркнула звезда "Мастер Шеф".

Чтобы сделать форшмак идеальной закуской для новогоднего стола и поразить гостей, Ирина Давиденко советует подавать его на камне и украсить веточками ели.

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