В Украине продаются дома за небольшие деньги, стало известно, как они выглядят и где находятся.

В Украине недорого продается недвижимость.

Об этом стало известно благодаря сайту ОЛХ.

Да, в Конотопе, Сумской области, продают дом за 42 тысячи гривен, однако цена договорная.

"Продам дом или обмен на 2 комнатную квартиру, с вашей доплатой. Здание в идеальном состоянии, тепло, комфортно. Есть цветущий сад, гараж, летняя кухня", - говорится в сообщении.

Также в объявлении указано, что есть возможность обмена.

Этажность дома составляет один этаж, общая площадь: 89 м², количество комнат: 5, площадь участка: 14 соток.

Тип дома: Дом, наружное утепление стен: Пенопласт, тип кровли: Шифер, санузел: Смежный, Отопление: Индивидуальное газовое, Ремонт: Жилищное состояние, Мебель: Да.

В селе Кременчуги, Хмельницкая область, продаютнедвижимость за 20 тысяч гривен, цена договорная.

"Дом в селе Кременчуги состояние нужно переложить руки на пол деревянный дом из камня нет света и грубые документы в порядке. За чисто символическую цену как участок", - говорится в объявлении.

Продавец добавил, что этажность: 1, Общая площадь: 60 м², Количество комнат: 2, Площадь участка: 40 соток, Тип дома: Дом.

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