В Украине недорого можно купить недвижимость в некоторых областях.

В Украине, в частности, в Хмельницкой и Полтавской областях продают недорого дома.

Об этом стало известно на сайте "ОЛХ".

Да, в селе Блидни, Хмельницкой области, продают дом за 1 тысячу гривен.

"Продается дом. с.Блидние Полонский район. Хмельницкая область. Земельный участок 0,25 га. Площадь дома 72 м2. Цена договорная", - говорится в объявлении.

Также продавец добавил, что расстояние до ближайшего города: до 10 км, этажность: 1, общая площадь: 72 м², количество комнат: 3, площадь участка: 0.25 соток.

В Каневщине, Полтавская область, продают дом за 30 тысяч гривен, но цена договорная.

"Срочно продается дом, без документов! Территория 35 соток. В доме 4 комнаты и поднавес. Село: Каневщина Кременчугский район. Цена 30000 грн/договорная. Все вопросы по номеру телефона", - сообщил автор объявления.

Продавец сообщил, что расстояние до ближайшего города: до 30 км, этажность: 1, количество комнат: 4, площадь участка: 35 соток, санузел: Во дворе, отопление: Твердотопливное, ремонт: Аварийное состояние, мебель: Нет, Бытовая техника: Без бытовой техники, Мультимедиа: Без мультимедиа.

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