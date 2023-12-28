Евгений Клопотенко считает, что капустняк – это отличный пример сочетания квашеной капусты и сала, пишет Politeka.net.

Чтобы разнообразить вкус классического капустняка, звезда «Мастер Шеф» предлагает добавить не только кусочек сала, но и немного грибов и пряных трав.

Евгений Клопотенко отмечает в своем YouTube-канале, что капусту для капустняка можно использовать не только квашеную, но и смешать ее со свежей. Но в этом рецепте победитель «Мастер Шеф» использует только квашеную капусту и немного рассола.

Итак, для приготовления капустняка по рецепту Евгения Клопотенко понадобятся такие ингредиенты – 50 г сала, 1 луковица, 200 г шампиньонов, 500 г квашеной капусты, 3 картофеля среднего размера, 2 ст. л. подсолнечного масла, немного горошин душистого перца, 2 лавровых листочка, соль, смесь пряных трав.

Картофель нарезаем небольшим кубиками, заливаем 2 л воды, добавляем лавровые листики и три горошины душистого перца. И ставим вариться на среднем огне.

А пока можно поджарить сало. Для этого на разогретую сковороду выкладываем 50 г сала. Его нужно очистить от кожуры и порезать небольшими полосками.

Через несколько минут, когда сало стопится, на сковороду добавляем одну луковицу, нарезанную мелким кубиком.

Жарим лучок до прозрачности.

Капустняк с квашеной капустой.

Следующий шаг в приготовлении капустняка – шампиньоны порежьте небольшими кусочками и тоже добавьте к луку и салу на сковороду. Евгений Клопотенко советует тушить смесь 3-4 минуты на среднем огне. Закрывать крышкой не следует, но не забывайте периодически помешивать.

Наконец берем 500 г квашеной капусты. Клопотенко советует отжать рассол, но не выливать.

Квашеную капусту тоже отправляем на сковороду к салу, шампиньонам и луку, и жарим 4-5 минут. В конце добавьте 1 ч. л. сухих пряных трав.

Каких именно - зависит от ваших предпочтений.

Затем добавьте овощную зажарку в кастрюлю, где варится картофель, посолите и варите еще 5 минут.

Евгений Клопотенко также советует по желанию добавить в капустняк 50 мл капустного рассола. Также по желанию можно добавить свежую зелень – петрушку и укроп.

Сняв капустняк с огня нужно дать ему немного настояться. Капустняк подают со сметаной.

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