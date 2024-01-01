Победительница 3 сезона и судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская поделилась секретами приготовления закуски с килькой.

Звезда шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская поделилась в социальной сети Инстаграм, какое блюдо может порадовать после празднования Нового года. Чтобы выбрать что-то простое и не сильно насыщенное, подойдет данная закуска к копченой килькой, считает "Мастер Шеф".

Гречневая галета с копченой килькой и яичницей:

Ингредиенты:

100 г гречневой муки

60 г пшеничной муки

2 яйца

200 мл молока

200 мл минеральной газировки

Щепотка соли

Щепотка сахара

2 ст. л. растительного масла

1 яйцо (для яичницы)

50 г кильки в масле

50 г твердого сыра Пармезан

Приготовление:

В миске смешайте гречневую муку и пшеничную муку. Добавьте 2 яйца и половину молока, перемешайте венчиком, делится "Мастер Шеф" Мартыновская.

Постепенно влейте оставшееся молоко и минеральную газировку. Добавьте щепотку соли, сахара и растительное масло. Перемешивайте до получения однородного теста.

"Мастер Шеф" Мартыновская советует, на тефлоновой сковороде начните жарить галету. Переверните, когда нижняя сторона подрумянится. Обратите внимание, что гречневые блины могут легко рваться из-за низкого содержания глютена, поэтому будьте осторожны.

На середину готового блина насыпьте тертый сыр. Заверните края блина в центр, чтобы получилась рулет.

Пожарьте яичницу, оставляя желток жидким.

Подавайте галету на тарелку, сверху положите яичницу, а затем выложите копченую кильку, советует "Мастер Шеф" Мартыновская.

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