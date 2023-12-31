В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" предложил рецепт мексиканских лакомств, которые идеально подойдут для праздничного застолья. По словам "Мастер Шефа", готовить данное угощение можно с карамельным соусом.

Ингредиенты:

100 г сливочного масла

125 г воды

125 г молока

2 г соли

5 г сахара

150 г муки пшеничной

4-5 яиц

1 л масла для фритюра

Карамельный соус

Процесс приготовления:

В сотейнике растопите сливочное масло, добавьте воду, молоко, соль и сахар. Разогрейте, пока смесь не начнет кипеть, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Когда масса закипит, быстро всыпьте муку и перемешивайте, чтобы избежать образования комков. Варите тесто до появления золотистой корки на дне сотейника.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво советует, дайте тесту немного остыть, чтобы яйца не сварились. Вбивайте по одному яйцу, тщательно перемешивая после каждого. Добивайтесь консистенции "язычка" на лопатке. Количество яиц может варьироваться в зависимости от влажности теста и размера яиц.

Разогрейте масло для фритюра. Выдавите тесто в виде длинных полос на подготовленную поверхность.

Жарьте чуросы во фритюре до золотистой корочки. Периодически переворачивайте для равномерного обжаривания.

Выложите чуросы на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво

Подавайте чуросы горячими, посыпанными сахаром или политые карамельным соусом.

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