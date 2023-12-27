Участница проекта "Мастер Шеф 12" Ольга Рябенко предложила пять быстрых, вкусных и красивых идей закусок для новогоднего стола

На своей странице в Instagram звезда нового сезона "Мастер Шеф" Ольга Рябенко опубликовала две части видео с рецептами новогодних закусок, на приготовление которых уйдет меньше 15 минут (чтобы посмотреть, пролистайте вниз).

"Решила сделать рубрику, в которой буду делиться интересными, вкусными и очень легкими в приготовлении блюдами к праздничному столу 🎄Ведь вопрос «Что же приготовить быстро и красиво?» — самый частый среди хозяек в предпраздничное время), — пишет звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко.

Во-первых, участник "Мастер Шеф" Ольга Рябенко советует приготовить две закуски на шпажках, нанизав следующие ингредиенты:

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1. Колбаса + беби моцарелла + помидор;

2. Колбаса+виноград+сыр.

Кроме того, Ольга Рябенко советует попробовать такое сочетание: помидор + моцарелла + базилик + бальзамический соус. Помидор и моцареллу нарезаем кольцами и выкладываем на тарелку, чередуя, украшаем листиками базилика и поливаем бальзамиком.

Во второй части видео с новогодними закусками за 15 минут звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко решила взять сыр плавленый в треугольниках + мед + соломка + сухофрукты + орешки. На соломку нанизываем треугольнички сыра, смазываем сыр медом и обваливаем в измельченных орешках и сухофруктах.

Еще одна идея закуски – елочка из крем-сыра. С помощью пищевой пленки из крем-сыра формируем конус, щедро посыпаем его зеленью и украшаем сухофруктами.

"Это не только вкусно, но еще быстро и красиво)", – подчеркнула звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко.

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