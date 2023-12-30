Звезда шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская рассказала, как можно приготовить нежную закуску к вашему столу с молоком и сыром. "Мастер Шеф" Мартыновская подмечает, что это горячая закуска, может быть аперитивом. Дайте суфле 5-7 минут выдохнуть после духовки, так вкуснее, сразу советует кулинар.
Ингредиенты:
- 100 мл молока
- 100 мл сливок 30%
- 2 желтка
- 15 г кукурузного крахмала
- 200 г твердого легкоплавкого сыра (например, комтэ)
- Соль
- Белки (количество см. ниже)
Приготовление:
Подготовка основы:
В холодном молоке растворите кукурузный крахмал, перемешайте. Добавьте сливки, и, постоянно помешивая, доведите смесь до кипения, делится "Мастер Шеф" Мартыновская.
Введите натертый на крупной терке сыр и перемешивайте 1-2 минуты.
Добавьте желтки и активно перемешайте до получения однородной массы.
Взвешивание массы:
Взвесьте полученную массу, так как белки будут добавлены в объеме 1/2 от массы основы.
Приготовление белков:
"Мастер Шеф" Мартыновская советует, взбейте белки до стойкой пены с щепоткой соли.
Сбор суфле:
Добавьте часть взбитых белков в творожную массу и перемешайте.
Постепенно влейте творожную основу в оставшиеся белки и деликатно перемешайте.
Пекарня:
Смажьте формы для суфле маслом.
Вылейте смесь в формы и выпекайте в предварительно разогретой духовке при 200°C в водяной бане. Время зависит от размера формы.
Подача:
Выньте из духовки и дайте суфле немного выдохнуть.
Подавайте горячим в качестве закуски или аперитива, сопровождая зеленым салатом, подмечает "Мастер Шеф" Мартыновская.
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