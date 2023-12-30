Звезда шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская рассказала, как можно приготовить нежную закуску к вашему столу с молоком и сыром. "Мастер Шеф" Мартыновская подмечает, что это горячая закуска, может быть аперитивом. Дайте суфле 5-7 минут выдохнуть после духовки, так вкуснее, сразу советует кулинар.

Ингредиенты:

100 мл молока

100 мл сливок 30%

2 желтка

15 г кукурузного крахмала

200 г твердого легкоплавкого сыра (например, комтэ)

Соль

Белки (количество см. ниже)

Приготовление:

Подготовка основы:

В холодном молоке растворите кукурузный крахмал, перемешайте. Добавьте сливки, и, постоянно помешивая, доведите смесь до кипения, делится "Мастер Шеф" Мартыновская.

Введите натертый на крупной терке сыр и перемешивайте 1-2 минуты.

Добавьте желтки и активно перемешайте до получения однородной массы.

Взвешивание массы:

Взвесьте полученную массу, так как белки будут добавлены в объеме 1/2 от массы основы.

Приготовление белков:

"Мастер Шеф" Мартыновская советует, взбейте белки до стойкой пены с щепоткой соли.

Сбор суфле:

Добавьте часть взбитых белков в творожную массу и перемешайте.

Постепенно влейте творожную основу в оставшиеся белки и деликатно перемешайте.

Пекарня:

Смажьте формы для суфле маслом.

Вылейте смесь в формы и выпекайте в предварительно разогретой духовке при 200°C в водяной бане. Время зависит от размера формы.

Подача:

Выньте из духовки и дайте суфле немного выдохнуть.

Подавайте горячим в качестве закуски или аперитива, сопровождая зеленым салатом, подмечает "Мастер Шеф" Мартыновская.

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