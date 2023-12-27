Невероятно вкусный картофель по этому рецепту можно приготовить не только на обед, ужин или выходной, но и на Новый год.

Картофель действительно может стать сытным и очень красивым угощением на Новый Год. Ведь именно это блюдо способно сочетаться с практически всеми продуктами.

Картофель на Новый Год – это универсальный гарнир приготовить который можно, например, в духовке.

Итак, для вкусного картофеля по-селянски, который мы предлагаем подать на праздничный стол, понадобятся 7-8 средних желтых картофелин, оливковое масло (но можно и обыкновенное подсолнечное), соль, перец, любимые приправы и сухой чеснок.

Кулинар Ольга, которая рассказала об этом рецепте на своей странице prosti.retsepti, советует картофель почистить, помыть, порезать на 4 половинки и еще раз тщательно промыть.

Далее заливаем картофель кипятком и доводим до кипения. Сливаем из картофеля воду, щедро добавляем растительное масло, солим, перчим, а также добавляем сухой чеснок и итальянские приправы.

Вкусный картофель на Новый Год.

Перемешиваем картофель и даем настояться 5-10 мин под крышкой.

Следующий шаг - высыпаем картофель на стандартный противень из духовки, застеленный пергаментом.

«В разогретую до 200-210 градусов духовку помещаем картофель и выпекаем до золотистой корочки. В течение выпекания перемешиваем не больше 3-х раз!», - отметила фудблогер.

Готовый картофель по-селянски можно посыпать пармезаном.

«Он действительно очень вкусный, как в заведениях подают, такая хрустящая корочка», - отметила Ольга на странице.

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