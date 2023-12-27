Салат на Новый Год по этому рецепту станет украшением любого праздничного стола.

Вкусный и интересный рецепт салата на Новый Год рассказала кулинар Виктория, которая ведет фудблог Cook_with_me_at_home.

Кулинар рассказала, что очень любит готовить салаты, которые выкладываются слоями в стаканах. Потому что это удобно и красиво.

А салат по этому рецепту непременно станет украшением стола.

«Очень удобно делать его тогда, когда планируете готовить оливье, тогда не нужно отдельно варить по одной моркови, картофелине, а варите уже больше овощей и яиц на два блюда», - отметила Виктория.

Итак, для приготовления этого салата на Новый год понадобятся следующие ингредиенты: картофель – 1 шт., шпроты – 1 б. (170 г), зеленый лук – несколько стеблей, морковь – 1 шт., горошек – 4-5 ст.л., яйца – 2 шт., майонез – 50 г, а также соль, перец – по вкусу.

Картофель, морковь, яйца необходимо отварить, охладить, почистить и порезать отдельно маленькими кубиками.

Вкусный и яркий салат в Новый Год.

Лук (только зеленую часть) мелко порезать, шпроты (масло слить) размять вилкой, отцедить горошек от жидкости.

«Майонез поместить в одноразовый кондитерский мешочек или кулек, сделать крошечную дырочку, так его уйдет немного в салат», – посоветовала кулинар.

Следующий шаг – в стаканы выкладываем продукты в такой последовательности: картофель – немного специй – сеточка майонеза – шпроты – зеленый лук – сеточка майонеза – морковь – немного специй – сеточка майонеза – горошек – яйца – немного специй – сеточка майонеза.

По желанию, верх салата можно украсить измельченным зеленым луком.

Последние новости Украины:

Сочные ребрышки в духовке: удачный рецепт праздничного блюда, которое будет таять во рту.

Закуска "мандаринки" для новогоднего стола: потрясающий рецепт из простых продуктов.

Идеальный салат из пекинской капусты: главный секрет в оригинальной заправке.