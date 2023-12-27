В зимний период 2023-2024 годов в Украине не предполагается внезапного роста цен на продукты. Однако, традиционно стоимость овощей, мяса и молочных продуктов может увеличиться на 1,5-2% в месяц.

Об этом рассказал член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире телемарафона.

Что касается яиц, эксперты считают, что их цены могут даже снизиться, если украинские производители столкнутся со сложностями экспорта. Эксперт прогнозирует, что цены на хлеб, вероятно, останутся на текущем уровне из-за яиц успешный урожай. Что касается молока, цены на него будут немножко расти до весны, но после увеличения объемов производства молока цены стабилизируются.

В целом цены на внутренние украинские продукты будут достаточно стабильными. Однако стоимость импортных товаров будет зависеть от устойчивости украинской гривны и ситуации на границах Украины, где идет блокада грузовых пунктов пропуска.

"Разница между импортными и внутренними продуктами будет заключаться в том, что импортные цены будут определяться курсом доллара и открытостью границ, тогда как внутренние цены будут достаточно устойчивыми. Я не предполагаю значительного роста цен», - заметил эксперт.

Перед наступлением Нового года в Украине наблюдается повышение цен на ряд популярных овощей. Значительный рост стоимости отмечен в категориях тепличных помидоров, высококачественной моркови и лука. Хотя цены на помидоры и морковь продолжают расти, лук, вероятно, уже вскоре может подешеветь.

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Напомним, цены на продукты в 2024 году неприятно удивлят украинцев, в НБУ сделали прогноз.

Как сообщала Politeka, изменились цены на продукты.

Также Politeka писала, популярный овощ начнет дешеветь.