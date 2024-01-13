Афристы создавали искусственные конфликтные ситуации с местными, а затем требовали с них деньги за «мирное разрешение спорных вопросов».
В пресс-службе СБУ сообщили, что задокументировали факт «выбивания» несуществующего долга более чем в 120 тысяч из раненого воина-гранатометчика, вернувшегося с передовой для реабилитации
Когда защитник отказался в уплате «дани», участники банды напали на него, нанеся телесные повреждения - военный получил черепно-мозговую травму и убойный отдел позвоночника.
Также известно, что в случае дальнейшего сопротивления рекетиры угрожали потерпевшему физической расправой.
СБУ задержала троих участников преступной группировки при получении части денег от мужчины.
Фигуранты уведомлены о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса.
В настоящее время задержанные находятся под стражей, идет расследование.
Злоумышленникам грозит до 12 лет тюремного заключения.
Ранее сообщалось, что реальный срок получил еще один предатель, собиравший разведданные о местах базирования наших защитников.
Среди задач вражеского приспешника – выявить транзитные эшелоны с вооружением и боеприпасами ВСУ.
Предатель получал от «кураторов» из ФСБ деньги за выполненные задания.
По материалам СБУ 15 лет тюрьмы получил предатель, собиравший секретные данные для России в Хмельницкой области и получавший «зарплату» от врага.
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