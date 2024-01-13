На Волыни была обнаружена преступная банда, которая «выбивала» деньги у раненого защитника.

Афристы создавали искусственные конфликтные ситуации с местными, а затем требовали с них деньги за «мирное разрешение спорных вопросов».

В пресс-службе СБУ сообщили, что задокументировали факт «выбивания» несуществующего долга более чем в 120 тысяч из раненого воина-гранатометчика, вернувшегося с передовой для реабилитации

Когда защитник отказался в уплате «дани», участники банды напали на него, нанеся телесные повреждения - военный получил черепно-мозговую травму и убойный отдел позвоночника.

Также известно, что в случае дальнейшего сопротивления рекетиры угрожали потерпевшему физической расправой.

СБУ задержала троих участников преступной группировки при получении части денег от мужчины.

Фигуранты уведомлены о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса.

В настоящее время задержанные находятся под стражей, идет расследование.

Злоумышленникам грозит до 12 лет тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что реальный срок получил еще один предатель, собиравший разведданные о местах базирования наших защитников.

Среди задач вражеского приспешника – выявить транзитные эшелоны с вооружением и боеприпасами ВСУ.

Предатель получал от «кураторов» из ФСБ деньги за выполненные задания.

По материалам СБУ 15 лет тюрьмы получил предатель, собиравший секретные данные для России в Хмельницкой области и получавший «зарплату» от врага.

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