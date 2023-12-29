Победительница 3 сезона и судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская предложила приготовить необычный десерт с грушами.

Звезда шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская предложила рецепт постного яблочно-грушевого гранола-крамбла. Несмотря на сложное название, уверяет "Мастер Шеф", готовить данный десерт довольно просто и времени на кухне много не понадобится.

Ингредиенты:

100 г овсяных хлопьев

100 г смеси орехов и зёрнышек (миндальные хлопья, любые орешки, семена льна, кунжут, тыквенные и подсолнечные семечки)

50-100 г мёда

Щепотка соли

30 мл растительного масла (ореховое, расторопши, кокосовое и др.)

3-4 яблока

2-3 грушки

Специи (корица, мускат, душистый перец, имбирь)

Приготовление:

Подготовка фруктов:

Половину яблок и груш нарежьте мелко и сварите в пюре.

Оставшиеся фрукты нарежьте кубиками, добавьте специи (quatre épices) и оставьте в стороне, делится "Мастер Шеф" Мартыновская.

Приготовление гранолы:

В глубокой миске смешайте овсяные хлопья, смесь орехов и зёрнышек, мёд, щепотку соли и растительное масло, делится "Мастер Шеф" Мартыновская. Хорошо перемешайте, чтобы ингредиенты равномерно распределились.

Сбор и запекание:

На дно формы выложите яблочно-грушевое пюре и кубики фруктов с специями.

"Мастер Шеф" Мартыновская советует, посыпьте сверху гранолой, равномерно распределяя, но не уплотняя.

Отправьте в предварительно разогретую духовку на 15-20 минут при температуре 180°C.

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