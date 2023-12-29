Звезда шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская предложила рецепт постного яблочно-грушевого гранола-крамбла. Несмотря на сложное название, уверяет "Мастер Шеф", готовить данный десерт довольно просто и времени на кухне много не понадобится.
Ингредиенты:
- 100 г овсяных хлопьев
- 100 г смеси орехов и зёрнышек (миндальные хлопья, любые орешки, семена льна, кунжут, тыквенные и подсолнечные семечки)
- 50-100 г мёда
- Щепотка соли
- 30 мл растительного масла (ореховое, расторопши, кокосовое и др.)
- 3-4 яблока
- 2-3 грушки
- Специи (корица, мускат, душистый перец, имбирь)
Приготовление:
Подготовка фруктов:
Половину яблок и груш нарежьте мелко и сварите в пюре.
Оставшиеся фрукты нарежьте кубиками, добавьте специи (quatre épices) и оставьте в стороне, делится "Мастер Шеф" Мартыновская.
Приготовление гранолы:
В глубокой миске смешайте овсяные хлопья, смесь орехов и зёрнышек, мёд, щепотку соли и растительное масло, делится "Мастер Шеф" Мартыновская. Хорошо перемешайте, чтобы ингредиенты равномерно распределились.
Сбор и запекание:
На дно формы выложите яблочно-грушевое пюре и кубики фруктов с специями.
"Мастер Шеф" Мартыновская советует, посыпьте сверху гранолой, равномерно распределяя, но не уплотняя.
Отправьте в предварительно разогретую духовку на 15-20 минут при температуре 180°C.
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