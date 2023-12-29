В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" предложил детальный рецепт приготовления брауни без муки. "Мастер Шеф" считает, что такой вариант ничуть не хуже и хорошо помогает разнообразить привычные десерты.
Ингредиенты:
- Черный шоколад – 230 г
- Сливочное масло – 115 г
- Яйца – 5 шт.
- Сахар – 150 г
- Ваниль – 10 г
- Соль – 2,5 г
- Какао – 2 ст. л.
Приготовление:
Подготовка ингредиентов:
Разломайте шоколад на кусочки.
Нарежьте сливочное масло на кубики для легкого расплавления, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Перед использованием разогрейте духовку до 160°C.
Растопление шоколада и масла:
В глубокой миске поломанный шоколад и масло поместите в микроволновку или расплавьте на водяной бане. Периодически перемешивайте для равномерного распределения тепла. Дайте остыть.
Приготовление теста:
В большой миске взбейте яйца венчиком.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво рассказывает, добавьте сахар, ваниль и соль, продолжая взбивать.
Постепенно добавляйте расплавленный шоколад и масло, продолжая перемешивать.
Добавление какао и посев теста:
Посеивайте какао в тесто, тщательно перемешивая, чтобы избежать комков.
Выпекание:
Выложите тесто в предварительно подготовленную форму для выпечки, выравнивая поверхность.
Выпекайте брауни в разогретой духовке при температуре 160°C в течение 45-50 минут. Проверьте готовность, воткнув в центр нож или зубочистку – они должны выйти чистыми.
Охлаждение и подача:
Дайте брауни остыть в форме, затем перенесите его на решетку для полного остывания.
После охлаждения нарежьте на квадраты и подавайте. Можете посыпать какао или посыпать сахаром, посоветовал "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
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