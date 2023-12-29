В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" предложил детальный рецепт приготовления брауни без муки. "Мастер Шеф" считает, что такой вариант ничуть не хуже и хорошо помогает разнообразить привычные десерты.

Ингредиенты:

Черный шоколад – 230 г

Сливочное масло – 115 г

Яйца – 5 шт.

Сахар – 150 г

Ваниль – 10 г

Соль – 2,5 г

Какао – 2 ст. л.

Приготовление:

Подготовка ингредиентов:

Разломайте шоколад на кусочки.

Нарежьте сливочное масло на кубики для легкого расплавления, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Перед использованием разогрейте духовку до 160°C.

Растопление шоколада и масла:

В глубокой миске поломанный шоколад и масло поместите в микроволновку или расплавьте на водяной бане. Периодически перемешивайте для равномерного распределения тепла. Дайте остыть.

Приготовление теста:

В большой миске взбейте яйца венчиком.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво рассказывает, добавьте сахар, ваниль и соль, продолжая взбивать.

Постепенно добавляйте расплавленный шоколад и масло, продолжая перемешивать.

Добавление какао и посев теста:

Посеивайте какао в тесто, тщательно перемешивая, чтобы избежать комков.

Выпекание:

Выложите тесто в предварительно подготовленную форму для выпечки, выравнивая поверхность.

Выпекайте брауни в разогретой духовке при температуре 160°C в течение 45-50 минут. Проверьте готовность, воткнув в центр нож или зубочистку – они должны выйти чистыми.

Охлаждение и подача:

Дайте брауни остыть в форме, затем перенесите его на решетку для полного остывания.

После охлаждения нарежьте на квадраты и подавайте. Можете посыпать какао или посыпать сахаром, посоветовал "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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