Об этом заявил генерал армии Украины, глава Службы внешней разведки Украины (2005-2010) Николай Маломуж, пишет Politeka.net.

Напомним, ранее президент Джо Байден обратился в Конгресс США относительно пакета по национальной безопасности и помощи Украине, заявив, что, "если Путин захватит Украину, он там не остановится. Он будет нападать на союзников по НАТО, и мы увидим, как американские военные будут воевать против российских военных".

Позднее издание Bild со ссылкой на источники в европейской разведке сообщило, что Путин может напасть на Европу зимой 2024-2025 года. Утверждается, что Путин может воспользоваться моментом, когда США окажутся без лидера в период между уходом нынешнего президента и приходом его преемника в январе 2025 года. Российские власти надеются, что пост займет Трамп, поскольку при нем "может произойти все, что угодно".

В свою очередь генерал Маломуж уверен, что никаких нападений на страны НАТО, ЕС со стороны РФ не будет.

По словам генерала, Путин погряз в Украине, его армия несет огромные потери. Маломуж подчеркнул, что Путин на грани большого провала.

«Думаю, в 2024 году Украина вместе со своими партнерами создадут соответствующие условия для освобождения наших территорий», - предположил Маломуж в эфире телеканала «Еспресо».

Генерал отметил, что начало войны со странами НАТО ускорит конец РФ и самого Путина.

"Путин об этом знает, поэтому таких шагов он не сделает. Это очень сложно и опасно для него, поскольку включается весь механизм стран НАТО, а это на порядок выше в экономическом, технологическом и военном формате», - отметил Николай Маломуж.

Генерал добавил, что россияне уже почувствовали войну и потери в своих семьях и у Путина ситуация сложная.

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